St. Georgen Frische Ideen für die Jugend in St. Georgen

Frische Ideen für die Jugend in St. Georgen

Sara Raimondo ist als Stimmenkönigin Sprecherin des Jugendgemeinderats, der 2017 bei Sport-Turnieren auch Flüchtlinge einbeziehen will.

Bereits im Alter von 14 Jahren ist Sara Raimondo erstmals in den Jugendgemeinderat gewählt worden. Schon damals war ihr das Auseinandersetzen mit anderen Jugendlichen und die gemeinsame Umsetzung verschiedener Projekte wichtig. Auch dass die Jugendlichen an Mitspracherecht gewinnen, bleibt für die heute 17-Jährige immer noch ein wichtiges Ziel. Als Stimmenkönigin bei der Wahl des Jugendgemeinderats, die im November stattgefunden hat, repräsentiert sie jetzt als Sprecherin den Jugendgemeinderat. Damit übernimmt sie die Aufgaben des ehemaligen Sprechers Michael Gausmann, der bereits seit der ersten Amtszeit des Jugendgemeinderats Sprecher des Gremiums war.

Dass sie bei den Wahlen die meisten Stimmen erhalten hat, überraschte die Gymnasisatin: „Ich hatte nicht erwartet, dass ich Stimmenkönigin werde. Deshalb war ich über das Ergebnis umso glücklicher, vor allem, weil man dadurch die Bestätigung hat, dass die St. Georgener Jugend die Arbeit des Jugendgemeinderats schätzt“, so Raimondo. Als Sprecherin sei es wichtig, offen und selbstbewusst zu sein, da man des öfteren Reden halten muss und die Sitzungen leitet. Zudem sei die Arbeit als Sprecherin für die junge St. Georgenerin eine Herausforderung. Als Sprecherin stelle man nämlich das Bindeglied zwischen Stadt und Jugend dar, wodurch man viel Verantwortung trage.

Bei der ersten Sitzung traf sich der Jugendgemeinderat für die Planung organisatorischer Dinge, darunter auch die Wahl des Sprechers und der Stellvertreter. Als stellvertretende Sprecher wurden Julian Pfaff und Alexander Kieninger gewählt. Auch die erste Klausurtagung wurde festgelegt, bei dem sich der Jugendgemeinderat Projekte für das kommende Jahr überlegen wird. Eine Idee, die schon feststeht, sind Minigolf- oder Fußballtuniere, bei denen der Jugendgemeinderat auch Flüchtlinge einbeziehen will. Veranstaltungen und Partys im sogenannten Bahnwärterhäuschen würden 2017 ebenfalls stattfinden. Auch auf Projekte der vergangenen Jahre werde der Jugendgemeinderat zurückgreifen.

Erneut dürfen sich die Jugendlichen über eine Einladung des CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei freuen. Durch den einwöchige Aufenthalt in Berlin erhalte der Jugendgemeinderat Einblicke in die politische Zentrale der Republik.

Auf die Reise gehe es wahrscheinlich erst 2018, trotzdem sorgte die Einladung laut Sprecherin Sara Raimondo schon jetzt für Vorfreude bei den Jugendlichen. Auf die eine Einladung folgte die nächste: Karl Rombach, CDU-Landtagsabgeordneter, lud die Jugendlichen für einen Tag nach Stuttgart ein.

Zur Person

Sara Raimondo besucht derzeit die elfte Klasse des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums. Nach dem Abitur möchte sie ein Jahr ins Ausland, wahrscheinlich nach Südamerika. Die 17-jährige Sprecherin des Jugendgemeinderates ist außerdem Leiterin der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) in St. Georgen. In der Theater-AG ist sie ebenfalls als Leiterin und auch als Schauspielerin aktiv. Zudem spielt die 17-Jährige Fußball in Tennenbronn. (esp)