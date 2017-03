StGeorgen Friederike Kramm ist neue Liederkranz-Vorsitzende

Vorgängerin Monika Hacker stellt sich nicht mehr zur Wahl. Mitgliederzahl des Chors ist rückläufig.

Der Gesangverein Liederkranz Peterzell hat eine neue Vorsitzende. Friederike Kramm löst Monika Hacker an der Vereinsspitze ab, nachdem diese sich bei der Hauptversammlung nicht mehr zur Wahl stellte. Seit 2003 stand Monika Hacker an der Spitze des Peterzeller Gesangvereins.

Friederike Kramm singt seit rund 25 Jahren in dem Peterzeller Chor. "Ich war auch schon im Schulchor aktive Sängerin", erzählt sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Das Vereinsjahr war laut Bericht der Schriftführerin Brigitte Rosenfelder geprägt von Auftritten, etwa beim Tag des Liedes in Vöhrenbach und einem Konzert im Elisabethhaus. Bei gemeinsamen Unternehmungen wie Grillhock und Jahresausflug genossen die Mitglieder das Beisammensein. Der weihnachtliche Abend in der Peterzeller Mehrzweckhalle war gut besucht.

Kassiererin Helga Sauter berichtete von Unstimmigkeiten im Abrechnungsmodus mit der Gema, der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Die wollten offensichtlich, neben falsch berechneten Forderungen für Aufführungen, auch Geld für Veranstaltungen, bei denen keine Musik gespielt wurde. Sauter musste zudem ein erwirtschaftetes Minus in der Vereinskasse verzeichnen. Sie konnte auch den Grund nennen. "Die Mitgliedsbeiträge werden weniger, weil uns die Mitglieder sterben. Auch die Spenden sind rückläufig." Auf eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge wollte die Kassiererin jedoch verzichten. Die Rücklagen würden ausreichen, um ein jährliches Kassenminus für weitere zehn Jahre aufzufangen. "Und was danach kommt, weiß man nicht", sagte sie auch anhand des Altersdurchschnitts der 116 Mitglieder, der bei 71,5 Jahren liegt.

Ortsvorsteher Klaus Lauble machte darauf aufmerksam, dass die Halle dieses Jahr wegen der Sanierungsarbeiten nur eingeschränkt zur Verfügung steht. "Aber wir finden eine Lösung", sagte er.

Bei den Wahlen wurden Schriftführerin Brigitte Rosenfelder, Vizekassiererin Christiane Otte und Notenwart Willi Rosenfelder in ihren Ämtern bestätigt. Beisitzer sind Hanne Herz, Veronika Joos, Josef Schneider, Uwe Gaier, Elsbeth Milkner und Marianne Mayer. Seit 60 Jahren im Verein ist Willi Rosenfelder. 40 Jahre aktiver Sänger ist Horst Rehm.