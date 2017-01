vor 2 Stunden SK St. Georgen Freude am Beckenrand: Taucher trainieren in saniertem Hallenbad

Der Tauchsportclub Longimanus hat erstmals im neuen Hallenbad in St. Georgen trainiert. Die Mitglieder waren sich laut einer Pressemitteilung des Vereins in der Schwimmhalle einig: Das Ausweichen ins Aqualino in Unterkirnach während der Sanierungsarbeiten habe sich mehr als gelohnt.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.