St. Georgen Freiwillige sammeln beim Landschaftsputz zentnerweise Müll

Landschaftsputz rund um die Bergstadt fördert allerhand Unrat, Müll und Hundekotbeutel zutage.

Die Landschaft in und um St. Georgen ist wieder ein ganzes Stück sauberer geworden. An zwei Tagen waren Schüler, Lehrer und Vereinsmitglieder unterwegs, um Müll und Unrat einzusammeln.

Bereits am Freitag haben sich rund 540 Schüler und Lehrer von sieben Schulen Müllsäcke geschnappt und rund um ihre Schulen Müll eingesammelt. Am Samstag waren rund 150 Personen von 30 Vereinen unterwegs. Geputzt wurde vom Stockwald bis zum Roßberg und vom Klosterweiher bis zur Hiesemicheleshöhe.

Ausgerüstet mit Handschuhen und Greifzangen brauchten die Landschaftsputzer nicht lange zu suchen. Unter den weggeschmolzenen Schneeresten kam allerlei Dreck zum Vorschein. Plastikbecher, Taschentücher, Flaschen und jede Menge Zigarettenstummel wanderten in die Müllsäcke. Besonders an der Bundesstraße entlang der Brigach zwischen St. Georgen und Peterzell war das Müllaufkommen groß, wie die prall gefüllten Müllsäcke zeigten, die zur Abholung an die Straße gestellt wurden.

Auf was die Putzwilligen immer wieder stießen, waren gefüllte Hundekotbeutel, die, fein säuberlich zugeknotet, in die Wiesen geworfen wurden. "Offensichtlich haben die Hundehalter den Sinn der Hundekotbeutel nicht verstanden", konnten die Finder nur den Kopf schütteln über derartiges Verhalten von Hundebesitzern.