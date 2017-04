St. Georgen Freie Wähler in St. Georgen mit bewährter Führung

Freie Wähler in St. Georgen mit bewährter Führung

Vorsitzende Gabriele Elsässer und ihre Vorstandskollegen werden von den Mitgliedern im Amt bestätigt.

St. Georgen (klw) „Alteingesessene würden möglicherweise das ausgeprägte bürgerschaftliche, kirchliche und soziale Engagement betonen.“ Dieses Zitat von Bürgermeister Michael Rieger über seine Stadt könnte als Losung über dem Wirken der Freien Wähler in St. Georgen stehen, mit acht Sitzen die größte Fraktion. Die Mitgliederversammlung musste Vorsitzende Gabriele Elsässer Mit einer Schweigeminute für den im Oktober verstorbenen Fraktionskollegen Arno Schwarz beginnen. Elsässers Dank galt den Beteiligten von Stadt und Forst bei der Sanierung des Hasenspielplatzes und der Pflege des Trimmdichpfads. Die Stadtkernsanierung mit der Gestaltung des Lorenzvorplatzes nach Plänen von Carola Ettwein sei sehr gut angekommen. Das Wohlfühl-Moment in der Vereinigung hätten gemeinsame Unternehmungen gestärkt wie die Alpenquerung Ulm-Verona per Mountainbike, Grillen beim Lindenbüble und eine aufschlussreiche Firmenbesichtigung.

Wie Bürgervertreter ihre Befähigung steigern können, legte der Fraktionsvorsitzende und erste Bürgermeister-Stellvertreter Joachim Kleiner dar. Klausurtagung Stadtentwicklung, aber auch Unternehmergespräche seien da dienlich. Der Wirtschaftsstandort könne seine Einwohnerzahl, derzeit über 13 000, nur halten, wenn Familien bezahlbarer Wohnraum angeboten werde. Die Industrie brauche aber auch Hotels und Tagungsräume, wofür die Überbauung des TB-Areals mit Hotel, Boarding-Wohnungen, Restaurant und Garagen stehe. Der Versorgung werde der Discounter auf dem Heinemann-Areal dienen, das ehemalige Krankenhaus-Gelände biete künftig 36 Wohnungen, mit „Schönblick“ zutreffend beschrieben. Ein externer Fachberater habe einen Verkehrswegeplan erstellt, der alles optimal vernetzen soll.

Die Vorsitzende, Stellvertreter Marc Winzer, Schriftführerin Karola Erchinger und Schatzmeister Thomas Vogel wurden bei der Wahl einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Gastredner Julian Schmitz warb für ein starkes Bewusstsein für die Vorzüge der Gemarkung mit ihrer ausgewogenen Stadt-Land-Struktur. Bisher würde das Angebot, Unterkünfte zertifizieren zu lassen, noch viel zu wenig angenommen, meinte er.