St. Georgen Frankreich-Austausch in St. Georgen hat begonnen: Austauschschüler lernen den Schwarzwald kennen

Frankreich-Austausch in St. Georgen hat begonnen: Austauschschüler lernen den Schwarzwald kennen

18 Schüler aus der französischen Partnerstadt St. Raphael lernen St. Georgen und den Schwarzwald im Winter kennen.

An die winterlichen Temperaturen müssen sich die 18 Schüler aus der französischen Partnerstadt St. Raphael erst gewöhnen, die jetzt im Rahmen eines Schüleraustausches mit dem Thomas-Strittmatter-Gymnasium in St. Georgen angekommen sind. Immerhin herrschen derzeit an der französischen Küste milde zehn Grad. Eine Woche lang werden die Schüler der elften Klasse, die von Deutschlehrer Loic Alloin und Kunstlehrerin Dolores Krolic begleitet werden, bei deutschen Gasteltern wohnen und die Bergstadt und den Schwarzwald im Winterkleid kennen lernen.

Bürgeramtsleiter Markus Esterle begrüßte die jungen Gäste im Rathaus. Der Imagefilm der Stadt und kurze geografische Erläuterungen gaben den Gästen von der Côte d'Azur einen Überblick über St. Georgen. Zudem erläuterte Esterle, dass St. Georgen einen Jugendgemeinderat hat, was bei den jungen Franzosen anerkennend zur Kenntnis genommen wurde.

Der Schüleraustausch steht für Markus Esterle unter einem besonderen Vorzeichen. "Der diesjährige Austausch ist eine besondere Freude. Die Städtepartnerschaft mit St. Raphael besteht dieses Jahr seit genau 45 Jahren. Und der Schüleraustausch ist ein wichtiger Baustein dieser Partnerschaft", sagte er. Bereits 1968 fand der erste Schüleraustausch mit St. Raphael statt. Offiziell begründet wurde die Städtepartnerschaft 1972.

Während ihres einwöchigen Aufenthalts wollen die Austauschschüler und ihre deutschen Gastgeber einen Tag Wintersport machen. Außerdem sind Ausflüge nach Stuttgart und nach Konstanz am Bodensee geplant. Der Gegenbesuch der deutschen Schüler des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums wird im März erfolgen.

Um die Städtepartnerschaft nicht nur zwischen den Schülern, sondern allen Bürgern lebendig zu halten, wurde im Herbst zwischen den Bürgermeistern der beiden Gemeinden vereinbart, dass St. Georgener Bürger, die Urlaub in St. Raphael machen, einen Preisnachlass von 30 Prozent auf das dortige Übernachtungsangebot bekommen, ausgenommen im Juli und im August, also zu Hochsaison.