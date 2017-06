St. Georgen Forum am Bahnhof baut verwahrloste Fläche zur idyllischen Terrasse um

Bei Veranstaltungen im Forum am Bahnhof können Besucher künftig auch unter freiem Himmel feiern. Die Mitglieder haben in vielen Stunden Eigenleistung eine große Terrasse gebaut. Sie nennen sie „Lounge-Outdoor-Bereich.“

Der Wunsch nach einem Freisitz sei bereits seit längerer Zeit vorhanden gewesen, wie Vizevorsitzender Heinz Stutz erklärt. Vor einigen Wochen sind die Mitglieder das Projekt „Lounge-Outdoor-Bereich“ nun aktiv angegangen. Mit vereinten Kräften wurde eine brachliegende, verwahrloste Fläche hinter dem Gebäude in ein idyllisches Plätzchen direkt am Bach verwandelt. Auch die Fassade des ehemaligen Staiger-Fabrikgebäudes wurde aufgehübscht und bekam einen frischen Anstrich.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Das ist ein herrliches Plätzchen hier und das Plätschern des Baches beruhigt und bekommt man gratis dazu“, freut sich auch Vorsitzender Jörg Wisser. Die Terrasse ist etwa 200 Quadratmeter groß und mit mediterranen Pflastersteinen gepflastert, die in der untergehenden Sonne goldbraun schimmern. Große Sonnenschirme spenden Schatten. Möbliert werden kann die Terrasse ganz nach Wunsch. Entweder locker mit Stehtischen oder auch Theaterbestuhlung. An Gelegenheiten, die Terrasse zu nutzen, mangelt es im Forum am Bahnhof nicht. Neben vereinseigenen Veranstaltungen wie Vorträgen oder Konzerten kann das Forum am Bahnhof auch für Vereins- und Familienfeiern gemietet werden.

Offiziell eingeweiht werden soll die Terrasse – oder besser der Lounge-Outdoor-Bereich – in knapp drei Wochen beim Museumsfest am Sonntag, 25. Juni. Dann wird den Besuchern rund um das Forum einiges geboten. Zum Weißwurstfrühstück spielt die Stadtmusik, es gibt eine große Oldtimerausstellung sowie Oldtimerrundfahrten. Zudem stellen sich auch das die Eisenbahncrew und das US-Railwayteam vor. Ebenso kann die neue Kunstausstellung besichtigt werden.

Zum Essen wird unter anderem Pulled Pork, gezupftes Schweinefleisch aus dem Smoker, angeboten. Für musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem die Rock-'n'-Roll-Formation Rockin Topolinos und die Gruppe C. C. Ryder aus Offenburg.

Museumsfest

Das Museumsfest im Auto- und Technikmuseum Forum am Bahnhof findet statt am Sonntag, 25. Juni, von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.