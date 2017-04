St. Georgen Forum am Bahnhof: Angebot wächst von Jahr zu Jahr

Der Verein freut sich über gute Resonanz und zählt nun 118 Mitglieder. Das Forum am Bahnhof bietet eine Vielzahl an Veranstaltungen und ist richtig in St. Georgen angekommen.

Das Angebot im Technikmuseum im Forum am Bahnhof wächst von Jahr zu Jahr. Auf mittlerweile über 5000 Quadratmetern präsentiert das Auto- und Technikmuseum neben Oldtimern und Maschinen auch eine Modellbahnausstellung sowie ganz aktuell eine Anlage der Spur G, der derzeit größten Innen-Anlage dieser Art in Süddeutschland. Eine Kunstgruppe zeigt in den Räumen regelmäßig ihre Werke. Zudem ist ein Spielzeugmuseum im Aufbau. Mit 18 Veranstaltungen, Vorträgen, Konzerten, Tanzabenden und Filmvorführungen hat sich das Forum am Bahnhof zudem im Veranstaltungsprogramm der Stadt verankert.

So zeigten sich Vorsitzender Jörg Wisser und Vizevorsitzender Heinz Stutz bei der Hauptversammlung auch sehr zufrieden mit der Entwicklung der vergangenen Jahre. „Die Besucherresonanz auf unsere Veranstaltungen zeigt, dass wir in St. Georgen richtig angekommen sind“, fasste Stutz zusammen. Für die Mitglieder des Vereins Forum am Bahnhof besteht das Vereinsleben allerdings nicht nur aus der Organisation der Veranstaltungen. Stutz berichtete über viel Arbeit im Hintergrund. So gab es in den vergangenen Jahren einen Kampf mit den Behörden um Brandschutzmaßnahmen. Unter anderem mussten 20 Feuerschutztüren neu eingebaut werden. Auch Maßnahmen zur energetischen Sanierung des großen Fabrikgebäudes wurden umgesetzt. Derzeit sind die Helfer dabei, zur Bachseite hin eine Terrasse zu bauen.

Das gut besuchte Veranstaltungsangebot schlägt sich auch in der Kasse nieder. Wie Kassiererin Susanne Wisser sagte, hat der Verein im vergangenen Jahr einen ordentlichen Überschuss erwirtschaftet. Derzeit hat der Verein 118 eingetragene Mitglieder. Deren Angehörigen mit eingerechnet, kommt der Verein auf derzeit 243 Personen. Bei den Wahlen wurde Heinz Hermann zum neuen Beisitzer gewählt.

Der Veranstaltungskalender für dieses Jahr ist bereits prall gefüllt. Neben der Fortführung der Vortragsreihe unter anderem mit dem Dokumentarfilmer Hermann Schlenker sowie Firmenvorstellungen der Unternehmen Tobias Baeuerle (TB) und A. Maier wird es wieder mehrere Kinoabende und Salsanächte geben. Auch Jürgen Frommherz wird mit den Soul Sisters Blond erneut im Fab auftreten und dort musikalisch eine Woodstock-Revival-Night präsentieren. Im Rahmen des Bergstadtsommers wird das Landesjugend-Jazz-Orchester im Fab gastieren.

Ein großes Fest wird das fünfte Museumsfest mit einem Oldtimertreffen sein, das Ende Juni stattfindet. Auch werden die Künstler aus der Region eine neue Ausstellung ihrer Werke präsentieren.

Modellbahnausstellung

Bereits am kommenden Wochenende lohnt sich ein Besuch im Fab. Am Osterwochenende präsentiert die Modellbahncrew ihre neue Modellbahnausstellung. Am Samstag, 15. April von 12 bis 17 und am Ostersonntag, 16. April von 11 bis 17 Uhr. Zudem hat das neue Railroadteam an diesen Terminen ihren ersten Fahrtag und zeigt ihre Bahn der Größe G. (spr)