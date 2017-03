St. Georgen Flüchtlinge starten ihren Bufdi-Job in der Altenpflege

Der eine aus Tibet, der andere aus Gambia: Beiden haben schon erfolgreich hospitiert und wollen im Herbst eine reguläre Ausbildung beginnen.

Die Arbeitskittel tragen noch die falschen Namenschilder, doch das Lächeln dafür umso echter: Yahya Sanneh und Tenzin Nyendak freuen sich über ihre neuen Jobs. Sie gehören seit Monatsanfang als Bufdis, also Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes, zum Pflegeteam der Evangelischen Altenhilfe. Sanneh im Elisabethhaus, Nyendak im Lorenzhaus. Beide habe Ende 2016 in den Häusern mehrere Wochen hospitiert – und wurden von den Pflegedienstleitungen mit viel Lob verabschiedet. Beide haben auch Erfahrungen in sozialen Einrichtungen in ihrer Heimat.

Sanneh ist aus Gambia geflohen und lebt seit zwei Jahren in Deutschland. In seiner Heimat hat er Mutter und Schwester zurückgelassen. Dort hat er als Maler gearbeitet, später Touristen als Taxifahrer chauffiert und drei Jahre sein zeichnerisches Talent an behinderte Kinder in einer Einrichtung weitergegeben. Tenzin Nyendak (33) ist Tibeter und lebt seit etwa anderhalb Jahren in Deutschland. So alt ist seine Tochter, die er samt Ehefrau zurückgelassen hat. Aufgewachsen ist er mit vier Geschwistern in Indien. Dort hat er eine Ausbildung bei einer Telekommunikationsgesellschaft gemacht und später zwei Jahre in einem Altenheim gearbeitet. Die eigenen Eltern hat er bis zu deren Tod versorgt. Nyendak spricht bereits erstaunlich gut Deutsch. Er bringe sich viel selbst bei, sagt er. Auch Sanneh versteht fast alles. Nur das badische Weckle oder das Adé zum Abschied habe er in keinem Wörterbuch gefunden, lacht er.

Bis September werden die beiden fit gemacht für die Altenpflegeausbildung, die drei Jahre dauert. Dabei profitieren sie von Bildungsgutscheinen. Jeweils fünf Stunden in der Woche nehmen sie in Villingen an einer Maßnahme teil, die zur Hälfte auf den Spracherwerb abzielt. Die andere Hälfte dient, etwa mit Bewerbertraining, der Integration in die Gesellschaft. Die Fahrtkosten übernehme die Altenhilfe, kündigte Florije Sula an. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin und für das Personalmanagement zuständig. Um die Abläufe zu vereinfachen, arbeite man daran, dass Sanneh von Geisingen nach St. Georgen umziehen kann.

"Es lief völlig unkompliziert mit den Ämtern" freute sich Florije Sula. So stellte die Arbeitsagentur die Bildungsscheine zur Verfügung, das diakonische Werk hatte Bufdi-Kontingente und die Ausländerbehörde klärte den Aufenthaltsstatus zufriedenstellend. Dabei wissen alle Beteiligten, dass auch im Bufdi eine Abschiebung möglich bleibt.

Mit den Neuzugängen ist es in puncto Ausbildung noch nicht getan. "Wir sehen gute Chancen, dass wir im Herbst unser Ziel erreichen", so Florije Sula. Fünf Menschen mit Migrationshintergrund sollen eine Ausbildung aufnehmen. Vier Männer und eine Frau, ebenfalls Migranten machen sich gegenwärtig bereit für eine Hospitanz. Mit der Ausbildungssituation ist die Personalleiterin zufrieden. Eigene Fachkräfte auszubilden ist gegenwärtig sehr wichtig. Ab August 2018 wird die Evangelische Altenhilfe in Schönwald ein Pflegeheim mit rund 30 Plätzen betreiben.

Zwei Häuser, ein Projekt

Die Menschen: Im Lorenz- und im Elisabethhaus kümmern sich rund 180 Mitarbeiter, davon viele in Teilzeit, um derzeit 138 Bewohner. Der Sozialdienst erreicht rund 200 Nutzer, eine Tagespflege ist im Elisabethhaus untergebracht. Die Evangelische Altenhilfe beschäftigt aktuell 28 Menschen in Ausbildung. davon drei Teilnehmer des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJler), ein Student und zwei "Bufdis".

Das Vorhaben: Die Evangelische Altenhilfe nimmt an einem Ausbildungs-Modellprojekt teil. Es bringt den Fachkraftmangel in der Altenpflege und den Wunsch vieler Flüchtlinge, eine Zukunftsperspektive zu finden, zusammen. Die Evangelische Altenhilfe St. Georgen ist eine von fünf diakonischen Einrichtungen im Raum Freiburg, die an diesem Projekt teilnehmen. Es wird koordiniert vom Welcome Center Sozialwissenschaft, das durch die diakonischen Werke in Baden und Württemberg getragen wird.