St. Georgen Flüchtlinge in St. Georgen werden fit für den Beruf gemacht

Interview mit Markus Esterle, Katja Färber und Helen Rollinger

Wie viele Flüchtlinge leben gegenwärtig in St. Georgen? Markus Esterle: Wir haben hier noch gut 200 Flüchtlinge. Etwa 45 sind in der Gemeinschaftsunterkunft untergebracht, die restlichen sind in der Anschlussunterbringung sowie 40 syrische Kontingentflüchtlinge. Von den 200 Flüchtlingen haben wir etwa 140 Syrer, das ist die ganz große Gruppe. Es sind aber auch noch mehr als 30 Tamilen, Chinesen, Pakistani, Iraner und Iraker hier.

Hatten Sie schon Ankünfte 2017 und wo werden diese Menschen untergebracht? Esterle: Wir haben wieder Familien zugewiesen bekommen aktuell im Januar. Eine Mutter mit drei Kindern, ein Vater mit einem Sohn sind schon da und jetzt kommt noch eine Familie mit drei Kindern und Oma. Sie ziehen in die von der Stadt sanierten Wohnungen an der Gerhard-Hauptmann-Straße. Eine neunköpfige Familie, Eltern mit sieben Kindern, muss aus der Gemeinschaftsunterkunft ausziehen. Deshalb suchen wir händeringend aktuell eine große Wohnung. Das ist ganz schwierig. Von der Stadt her haben wir nur Zwei- bis Dreizimmerwohnungen.

Insgesamt kommen doch weniger Flüchtlinge in St. Georgen an, als erwartet? Esterle: Ja, momentan hat sich das gegenüber der Prognose des Landratsamtes ziemlich relativiert. Ich denke, wir bekommen auch aufgrund der zur Verfügung stehenden Wohnungen Zuweisungen. St.Georgen hat ohnehin schon viel mehr aufgenommen als wir eigentlich müssten. Die Stadt hat einen besonderen Status, auch weil sich das ehrenamtliche Netzwerk toll bewährt.Rollinger: Das Thema ist nicht mehr so stark im öffentlichen Fokus. Aber die Flüchtlinge kommen nach und nach in die Anschlussunterbringung oder ziehen her, weil sie jemanden kennen oder Verwandte hier haben. Die Arbeit wird weiter gebraucht.

Mit welchen Hoffnungen verfolgen die Flüchtlinge die politischen Entwicklungen in ihrem Heimatland? Katja Färber: Man spricht hier viel darüber. Die, die hierher gekommen sind, hatten schon die Hoffnung, zurückzukehren. Doch momentan kenne ich keine Familie mehr, die zurück möchte, weil es dort keine Chancen gibt. Dort herrschen schreckliche Bedingungen.

Was bedeuten die vielen Flüchtlingskinder für Kindergärten und Schulen? Esterle: Bei uns leben rund 70 Flüchtlingskinder und Jugendliche. Syrer sind die größte Gruppe. Das ist für Erzieherinnen, Kindergärten und Schulen natürlich ein immenser Aufwand. Grundsätzlich haben wir großen Zuzug mit Migranten. Momentan haben wir alle Plätze belegt, auch die Zusatzgruppe im Weidenbächle. Es könnte also passieren, dass im neuen Kindergartenjahr Kinder aus der Innenstadt in Peterzell oder Brigach untergebracht werden. Die Vorbereitungsklassen an der Robert-Gerwig-Schule laufen gut. Die Lehrkräfte dort sind sehr engagiert.

Schaffen es die Kinder in die regulären Klassen? Helen Rollinger: Ja, die sind echt fleißig. Wobei Vorbereitungsklassen begleitend zum Unterricht sind. Sonst könnte das die Schule auch nicht stemmen. Zuerst müssen sie in der Sprache fit sein, aber das lernen die erstaunlich schnell. Einige von den Teenagern sind schon auf dem Gymnasium. Jüngere Kinder haben mitunter Probleme sich einzufügen, aber sobald sie die Sprache können, geht es. Die Sprache ist das Wichtigste, dass man sich hier integrieren und wohlfühlen kann. Färber: Mitunter haben die Lehrer auch mit den Geschichten zu kämpfen, die die Kinder mitbringen.Esterle: Gerade haben wird den Bescheid bekommen, dass wir 1000 Stunden Sprachförderung finanziert bekommen. Das ist schon viel. Das macht Carolin Kieninger nachmittags über die Wirkstatt mit einigen ehrenamtlichen Kräften in der Robert-Gerwig-Schule. Nicht nur für Flüchtlingskinder sondern andere Migrantenkinder.

Gibt es da Zuschüsse? Esterle: Der Weidenbächle-Kiga wurde über ein besonderes Förderprogramm zur Sprach-Kita. Da konnten wir extra Personal einstellen. Das sind 75 000 Euro für drei Jahre.

St. Georgen ist in puncto Flüchtlingsarbeit Vorbildkommune. Wie viele Menschen sind hier in der Flüchtlingsarbeit engagiert? Färber: Um die 40. Jeder von denen ist schon mal mehr oder weniger stark aktiv geworden.Rollinger: Gut die Hälfte sind die Familienpaten, damit jeder einen direkten deutschen Ansprechpartner hat, der im Alltag hilft. Die Idee dahinter heißt, damit sich beide Seiten kennenlernen und ein freundschaftlicher Kontakt entsteht. Wir brauchen auch unbedingt neue Paten. Natürlich ist es eine Herausforderung. Aber auch die Chance, Leute kennenzulernen und über den eigenen Horizont zu blicken.Esterle: Aus unserem Projekt „Gemeinsam sind wir bunt“ haben wir als Baustein die Supervision von Ehrenamtlichen. Das heißt, die werden von uns in allen Fragen nicht allein gelassen. Zur Integration gehören neben der Stadt und den beiden Damen hier das Rote Kreuz und der Migrationsdienst der Diakonie. Wir sind da in einem regen Austausch und gut aufgestellt.

Wo können sich Menschen denn noch engagieren? Rollinger: Das wäre Hausaufgabenhilfe für die weiterführende Schule.Färber: Auch Grundschülern täte das richtig gut. Etwa beim Lesen lernen.Rollinger: Auch mal jemand, der einen Anhänger hat und einmalig Transporte macht. Oder jemand, der zum Jobcenter fährt. Oder Telefonate mit Behörden oder Telefonanbietern führt. Das auch eine Entlastung der Paten.

Sind die Aufgaben weniger geworden? Färber: Nein, sie sind anders. Wir versuchen, dass die Flüchtlinge immer selbstständiger werden. Nach Wohnung, Möbel, Schulanmeldung wird nun die eigene Gesundheit wichtig. Danach die Integration in die Arbeitswelt. Aber auch die Vermischung der St. Georgener und der Flüchtlinge sollte vorangetrieben werden.Rollinger: Einige Männer sprechen inzwischen so gut Deutsch, dass sie etwas arbeiten könnten. Es gibt eine Verlagerung von der Nothilfe in Richtung echte Integration.

Wie sieht es mit Kraft und Motivation der Helfer aus? Färber: In der Regel werden die Familien selbstständiger und die Patenschaft reduziert sich aufs Zusammensitzen. Manchmal ist die Betreuung aber auch intensiver. Das lässt sich im Vorfeld nicht absehen.Rollinger: Trotzdem haben wir nach wie vor viele, die sich engagieren. Aber die wollen nicht noch mehr dazu machen.

Was steht 2017 als Vorhaben in der Flüchtlingsarbeit an? Esterle: Wichtig ist die 50-Prozent-Integrationskraft für die Stadt, auch weil ich selbst eine Entlastung brauche. Integrationsbeauftragte wird Wirkstattleiterin Antonia Musacchio-Torzilli. Ich hoffe, dass der Bescheid über die Mittelzuweisung bald kommt. Den Förderantrag haben wird über das Landes-Sozialministerium gestellt. Wir suchen jetzt Job-Paten, also Wegbereiter in den beruflichen Alltag, Es ist eine große Aufgabe, diejenigen, die schon länger da sind, in Beruf oder Ausbildung zu bringen. Die sprachlichen Voraussetzungen sind gegeben. In dieser Sache wenden wir uns an aktive Ruheständler oder Personalverantwortliche in großen Firmen. Schön wäre es, hier niederschwellige Angebote bieten zu können. Auf der Berufs- und Ausbildungsmesse im Juni werden wir Flüchtlinge einladen und über ihre Möglichkeiten informieren. Das Jobcenter ist da mit im Boot. Beim Unternehmerabend könnte die Integration der Flüchtlinge in Arbeit auch ein Thema werden. Was toll läuft, ist der Migranten-Mütter-Treff im Kindergarten Weidenbächle. Den verlagern wir jetzt auch in die Grundschule.