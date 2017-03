Peterzell Flächenbrand: Wiese geht in Flammen auf durch privates Feuer

Eine Anwohnerin wollte offensichtlich Gartenabfälle verbrennen und löste einen Flächenbrand aus

Zu einem Flächenbrand in Peterzell musste die Feuerwehr am späten Montagnachmittag ausrücken. Eine Anwohnerin in der Mühlwiesenstraße verbrannte auf einer Wiese unterhalb ihres Grundstücks offensichtlich Gartenabfälle. Durch einen Windstoß entfachte sich das Feuer und setzte die trockene Wiese auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern in Brand. Die Feuerwehren aus Peterzell und St. Georgen löschten die Wiese ab und setzten zur Nachschau auf mögliche Glutnester die Wärmebildkamera ein. Verletzt wurde niemand.