St. Georgen Firma Tobias Baeuerle interessiert viele

Fast 130 Jahre lang war das Unternehmen ein Aushängeschild und einer der größten Uhrenfabrikanten St. Georgens. Unter dem Motto "Industriegeschichte" erinnerte ein Nachfahre des Gründers im Forum am Bahnhof an das einstige Traditionsunternehmen, das 1991 Konkurs anmelden musste.

St. Georgen – Der springende Hirsch war einst das Markenzeichen der Firma Tobias Baeuerle (TB), die zusammen mit der Firma Philipp Haas & Söhne und A. Maier einst zu den größten Uhrenfabrikanten in St. Georgen zählte. Fast 130 Jahre lang gehörte das Unternehmen zu den Aushängeschildern der St. Georgener Industrieentwicklung. Im Forum am Bahnhof erinnerten Heinz-Jochen Baeuerle, ein Nachfahre des Firmengründers, und Heinrich Kieninger, ehemaliger Beschäftigter, an das einstige Traditionsunternehmen.

Wie viele St. Georgener Unternehmen hat auch die Firma Tobias Baeuerle ihren Ursprung in der Uhrenfertigung. 1841 ist der Firmengründer im Stockwald geboren. Damals wurden in nahezu jedem Bauernhaus Uhren gefertigt und auf eigenen Vertriebswegen, meist über Uhrenhändler, in den Verkauf gebracht. Auch der Vater und der Großvater von Tobias Baeuerle waren Uhrenmacher. Dennoch trat Tobias nicht in die gleichen Fußstapfen, als er 1864, nach einer Uhrmacherlehre, im damaligen Deutschen Kaiser zusammen mit einem gesellen und einem Lehrling seine eigene Werkstatt gründete.

Zuvor musste er miterleben, wie sein Vater im Alter von erst 39 Jahren völlig verarmt starb, nachdem durch USA-Importe billig produzierte Massenware den Uhrenmarkt überhäufte und der Markt für handgefertigte Uhren fast keine Chancen mehr hatte. Also setzte sich Tobias Baeuerle ebenfalls mit den bereits mit Metallzahnrädern gefertigten Amerikaneruhren auseinander. Das erste richtige Firmengebäude war der Kasten im Klosterhof unweit der Klosterlinde. Er erkannte, dass die Zeit der Holzschilduhren vorbei war und konzentrierte sich vollends auf die feinmechanische Herstellung von Uhrenteilen. Später erhielt Tobias Baeuerle, der auch zehn Jahre Mitglied im Gemeinderat war, eine Auszeichnung des Großherzogs von Baden als Pionier der Uhrenindustrie.

Mit dem Umzug in die Bahnhofstraße begann die Industrialisierung der Firma TB. Um 1890 hatte die Firma bereits 80 Beschäftigte. Die Firmengebäude wurden Stück um Stück erweitert, der Kauf einer 12-PS-Dampfmaschine zum Antrieb der Maschinen stürzte das Unternehmen in eine Finanzkrise. Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges musste sich die Firma wieder mühsam aufrappeln. Zum 100-jährigen Bestehen der Firma 1964 waren rund 650 Mitarbeiter bei TB beschäftigt.

Der Urenkel des Firmengründers, Heinz-Jochen Baeuerle, schilderte die Firmengeschichte bis zum Niedergang des Unternehmens. 1991 musste TB Konkurs anmelden, nachdem 1989 das 125-jährige Bestehen noch groß gefeiert worden war. Heinrich Kieninger, der seine Lehre bei TB gemacht hatte und 40 Jahre im Betrieb in der Konstruktion tätig war, schilderte anhand etlicher Fotografien und Exponate die Produktvielfalt von des Unternehmens. Zeitmesser und Messgeräte verschiedener Art waren die Spezialität des Unternehmens. Ab Juli werden sie in einer Dauerausstellung im Forum am Bahnhof zu sehen sein.

Industriegeschichte

Das Forum am Bahnhof stellt von Zeit zu Zeit Unternehmensgeschichten vor. Die nächste Firmenvorstellung ist am 26. Oktober. Dann wird die Firma A. Maier auf ihre 150-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. (spr)