St. Georgen Firma Schunk braucht mehr Platz

Gemeinderat bringt Änderung des Bebauungsplans im Gewerbegebiet auf den Weg.

Die Firma Schunk erwägt am Standort im Gewerbegebiet Hagenmoos-Engele zu erweitern. Das ging aus einer Sitzungsvorlage für die Ratssitzung am Mittwoch hervor. Parallel zum möglichen Vorhaben werden mehr Stellplätze nötig. Diese sollen auf einer privaten Grünfläche und auf einer vorgesehenen Ausgleichsfläche entstehen. Der Rat brauchte die rechtlichen Voraussetzungen am Mittwoch im Form eines Bebauungsplanentwurfs im vereinfachten Verfahren auf den Weg. Er beinhaltet auch die Verlängerung der Straße Am Tannwald und das Versetzen einer namenlosen Erschließungsstraße. Ausgleichsfläche und private Grünfläche werden in ein eingeschränktes Gewerbegebiet umgewandelt. Diese Einschränkungen seien unproblematisch, meinte Bürgermeister Rieger.

Da die auf der Ausgleichsfläche vorgesehene Streuobstwiese noch nicht angelegt ist, dürfte die Umwidmung unproblematisch vonstatten gehen. Die Stadt weist seit der bisher letzten, fünften, Bebauungsplanänderung ein großes Plus auf dem Ausgleichsflächenkonto auf. Es bleiben nach der Entnahme von 9600 Quadratmetern 46 700 Quadratmeter übrig. Das vereinfachte Verfahren benötigt weder Umweltbericht noch frühzeitige Bürger- und Behördenanhörung. Die Änderungsentwurf geht ab 20. Februar in die Offenlage für die Bürger und wird den Behörden zugeleitet.