St. Georgen Filmmelodien erklingen im Bauhof

Die Konzertreihe findet zum zehnten Mal statt: Mit Sabrina Weckerlin als Solistin steuert der Bergstadtsommer auf ein fulminantes Finale zu.

Schon beim Eröffnungskonzert erteilt der Bergstadtsommer 2017 dem musikalischen Schubladendenken eine Abfuhr. Und am Ende steigt das Finale mit der großen Nacht der Filmmusik im Bauhof. Die zehnte und schon insofern besondere Auflage des Festivals kommt überraschend daher. Sie liefert Klassisches wie Modernes, entzückt Menschen aller Altersstufen, stellt Hörgewohnheiten auf die Probe und mischt den bewährten Veranstaltungsorten eine legendäre Location bei.

"Während der gesamten Festivalwoche lassen wir die Grenzen verschwinden.", sagt der künstlerische Leiter Karsten Dönneweg. Egal ob Unterhaltungsmusik, Ernste Musik, Pop, Jazz oder Moderne: Einziges Kriterium sei Qualität: auch ohne große Namen des Musikgeschäfts. Doch große Namen wachsen. Und sind verbunden mit der hiesigen Jugendmusikschule. Die aus Furtwangen stammende Musicalsängerin Sabrina Weckerlin und Sandy Cameron aus Los Angeles werden am Samstag, 9. September, im Bauhof mit großem Orchester und Band Highlights aus Filmen wie Herr der Ringe, James Bond, Harry Potter und vielen mehr singen. Gleich drei Musiker der hiesigen Musikschule gehören dem Landesjugendjazzorchester an LaJazzo an. Das Ensemble gastiert erstmals in St. Georgen und spielt am Freitag, 8. Septtember unter der Leitung von Klaus Graf auf.

Gerade das Auftaktkonzert am 2. September in der Stadthalle unterstreicht den grenzenlosen Anspruch der diesjährigen Reihe. Zunächst spielt das Dönneweg-Quartett Schuberts Streichkonzert Nr. 13 "Rosamunde", dann packt das David-Gazarov-Trio einschmeichelnde Jazz-Melodien aus. Das klassische Streichquartett und die auf vielen Sommerfestivals gefeierten Jazzer spielen eigene Arrangements und führen ihre Fertigkeiten zum Finale musikalisch zusammen: zu guter Musik und toller Unterhaltung.

Fortgesetzt wird ein musikalisches Kleinod in der Nikolauskirche in Buchenberg. Am Sonntag, 3. September, werden die Bach'schen Solopartiten und Suiten fortgesetzt. Die junge Tenor Philipp Niklas aus Stuttgart fügt dem Kirchenkonzert eine zusätzliche Klangfarbe zu. Ein weiteres Bauhofkonzert findet am Donnerstag, 7. September, mit dem Cécile Verny Quartet statt. Die Jazzformation um den St. Georgener Pianisten Andreas Erchinger war schon mehrmals in St. Georgen zu hören.

Eine kostenlose Annäherung an die zeitgenössische Musik verspricht am Montag, 4. September, das von Dirk Altmann konzipierte Programm im Phonomuseum. Das Newears-Ensemble wird dabei um Akkordeon und Sopranstimme erweitert. Wer Kinder- und Volkslieder in jazziger Aufbereitung erleben möchte, ist am Freitag, 8. September, beim Jazz für Kinder in der Stadhalle bestens aufbehoben. Mitmachen erwünscht.

Karsten Dönneweg ist stolz darauf, das Festival zum zehnten Mal zu stemmen. Vehemente Kartenwünsche prognostiziert er dem Kirchenkonzert und der Filmnacht. "Es würde mich wundern, wenn es da noch Karten an der Abendkasse gäbe." Den Bauhof haben sich die Festivalorganisatoren selbst ausgesucht. Er bietet mehr Platz für Musiker und Publikum und weise sogar eine durchaus passable Akustik auf.

Das Festival

Der zehnte Bergstadtsommer klammert vom 2. bis 9. September sieben hochkaräte Konzerte verschiedener Genres. Bei freiem Eintritt ist am Montag, 4. September, die Moderne Kunst im Phonomuseum zu erleben. Am Freitag, 8. September, gibt es dank der Bürgerstiftung wieder kostenlos in der Stadthalle "Jazz für Kinder". Karten für die kostenpflichtigen Konzerte gibt es ab 8. Juli online, bei den Tourist-Infos des Ferienlands und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen wie etwa beim SÜDKURIER.