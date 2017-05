Eine Stützmauer droht zu kippen und der Zufluss aus der Brigach ist ein erbärmliches Rinnsal. So wird das vorerst nichts mit dem Badespaß in St. Georgen.

Andernorts starten bereits die ersten Freibäder in die Saison. Am Klosterweiher geraten momentan höchstens Statiker, Planer und demnächst wohl die Bauhofmitarbeiter ins Schwitzen. Sie müssen eine Strategie erarbeiten, um den Schaden zu sichern, damit der Badebetrieb gefahrlos stattfinden kann. Eine Stützmauer war vom Frost nach außen gedrückt worden und droht zu kippen. Sie ist inzwischen aber nicht mehr das einzige Problem.

Wie Stadtbaumeister Reinhard Wacker auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärt, erfordert die zu kippen drohende Stützmauer am Ufer des Badeabschnitts noch eingehender Untersuchungen. "Sicher ist derzeit, dass wir Querabstützungen einrichten werden, um die Mauer abzustützen." Vermutlich werden dies die Mitarbeiter des Bauhofs erledigen, sobald das genaue Ausmaß feststeht. Dass bis zur Beendigung der Baumaßnahmen zumindest die Liegewiese für Sonnenanbeter geöffnet werden könnte, hält Wacker allerdings für ausgeschlossen. "Das macht keinen Sinn, die Absturzgefahr vor allem im Kinderbereich ist zu groß."

Derweil tut sich ein weiteres Problem auf. "Es ist fraglich, ob wir den Weiher voll Wasser bekommen", weist der Stadtbaumeister auf ein naturgegebenes Problem hin. Aufgrund mangelnder Niederschläge der vergangenen Wochen führt die Brigach, die den Naturweiher mit Frischwasser speist, derzeit nur wenig Wasser. Am Einlauf des Weihers ist nur ein kleines Rinnsal festzustellen, das nicht ausreichen wird, um den Klosterweiher innerhalb weniger Tage wieder auf seinen normalen Wasserstand zu bringen.

Zuletzt musste der Badebetrieb im Jahr 2003 in der laufenden Saison eingestellt werden. Damals kippte das Wasser im Weiher aufgrund der lang anhaltender Hitzewelle um, es bildete sich eine erhöhte Konzentration von Cyanobakterien, auch Blaualgen genannt.

Auf Badefreuden brauchen die Klosterweiherfans trotz der momentan widrigen Umstände nicht zu verzichten. Sie können in die Freibäder der Ferienlandgemeinden ausweichen. Am Montag startete im Rathaus der Verkauf der Saisonkarten zum halben Preis. Die Karten gelten für die Freibäder in Furtwangen, Schonach, Unterkirnach und Vöhrenbach. Lediglich das Freibad in Schönwald ist derzeit wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen geschlossen.

Saisonkarten

Für den Klosterweiher sind bis 9. Juni Saisonkarten zum halben Preis erhältlich. Es gibt sie zu den regulären Öffnungszeiten in der Zentrale des Rathauses: Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr. Sie sind auch in den genannten Freibädern gültig.