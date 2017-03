St. Georgen Feuerwehreinsatz in der Schwarzwaldstraße: Topf auf Herd vergessen

Viel Rauch um (fast nichts): Aber die Feuerwehr hatte das Missgeschick sofort im Griff.

Ein auf dem Herd vergessener Topf sorgte am Freitagvormittag für einen Einsatz der Feuerwehr. In einer Wohnung im vierten Geschoss eines Mehrfamilienhauses an der Schwarzwaldstraße war eine Rauchmelder losgegangen. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr. 15 Mann in drei Fahrzeugen rückten kurz nach 9.30 Uhr aus und trafen zeitgleich mit dem Wohnungsinhaber ein. Die Feuerwehrleute nahmen nicht nur den Topf mit bereits verkohlten Inhalt vom Herd sondern auch einige Gegenstände, die bereits im Schmoren begriffen waren. Anschließend wurde die Wohnung des älteren Ehepaars gelüftet. Der Einsatz unter Leitung von Stadtbrandmeister Christoph Kleiner dauerte rund 45 Minuten.