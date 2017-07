St. Georgen Feuerwehr übt an einem der größten Wohnkomplexe der Stadt

Trainingsszenario am Montagabend im Glasbachweg. Familienheim achtet stark auf Brandschutz. Stefan Schuldis leitet den Übungseinsatz

Die potenziell verheerenden Wirkungen eines Hochhausbrandes sind den Menschen nach den Ereignissen in London und Karlsruhe vor wenigen Wochen allgegenwärtig. So war die Feuerwehrübung an einem der höchsten Gebäude der Stadt zwar laut Stadtbrandmeister Christoph Kleiner bereits vor dem Hochhausbrand in London gemeinsam mit der Baugenossenschaft (BG) Familienheim anberaumt worden. Doch das Wissen um diese Katastrophe förderte bei manchem Zuschauer einen ganz anderen Blick auf das Szenario am Montagabend im Glasbachweg. Die Übung stand unter dem Kommando von Gruppenführer Stefan Schuldis. Diese Zuordnung wurde gewählt, um Schuldis mehr Erfahrung als Einsatzleiter zu geben und zusätzlich Stadtbrandmeister Kleiner zu entlasten.

Initiative: Die BG hat Kontakt zur Feuerwehr aufgenommen. Es sollte eine aktive Übung an Häusern der Baugenossenschaft stattfinden. So fragte das Kommando der Feuerwehr St. Georgen, ob als Übungsobjekt das Anwesen Glasbachweg 15 bis 17a als Übungsobjekt möglich sei. Der Gebäudekomplex ist das das größte Haus der Familienheim in St. Georgen. Diesem Wunsch habe man gerne entsprochen, sagt der zuständige Familienheim Mitarbeiter Matthias Mager. Brandschutz sei ein wichtiges Thema, mit dem sich die BG ständig beschäftige. Und das nicht erst seit den Vorkommnissen in London und Karlsruhe. Deshalb soll die Übung im Glasbachweg den Bewohnern auch signalisieren, wie wichtig das Thema Brandschutz ist.

Rollentausch

Bei der Feuerwehrübung am Montagabend beim Gebäude Glasbachweg 15 auf der Seebauernhöhe wurden Mitglieder der Jugendfeuerwehr von Helfern zu Hilfsbedürftigen. Linus Dold spielte einen der Menschen, die mithilfe der dreiteiligen Schiebleiter gerettet wurde. Erstmals wurde Dold aus einem dritten Obergeschoss gerettet. Er fand die Rettungsaktion gut gelungen. Für Gabriel Dörr wurde der höchste Punkte des Gebäudes, das Dach ausgesucht. Noch nie wurde er aus solcher Höhe gerettet. "Ich habe mich die ganze Zeit sicher gefühlt", strahlte er, als er unten wieder angekommen war. (wm)