Unbekannte entwenden das Vehikel und lassen es am Ende einfach im Klosterweiher zurück.

Gestohlener Fahrzeuganhänger landet im Klosterweiher: Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag einen einachsigen Anhänger entwendet und sich mit dem Vehikel auf Tour begeben. Am Klosterweiher wurden sie des Hängers offenbar überdrüssig und schoben ihn in den Weiher. Dort ragte der Hänger aufgrund der geringen Wassertiefe am der Badeseite gegenüberliegenden Ufer aus dem Wasser.

Die Feuerwehr rückte aus, um den Anhänger per Seilwinde aus dem Wasser zu bergen. Nach erster Inaugenscheinnahme überstand der mit Gartenabraum beladene Hänger den nächtlichen Badeausflug zumindest ohne äußerliche Schäden.