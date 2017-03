St. Georgen Feuerwehr St. Georgen meistert mehr als 100 Einsätze

Die Einsatzkräfte sind das ganze Jahr über gefordert, wurde bei der Hauptversammlung der Feuerwehr St. Georgen einmal mehr deutlich.

104 Einsätze musste die Feuerwehr St. Georgen im vergangenen Jahr bewältigen. Das heißt, dass die Frauen und Männer der Wehr im Schnitt jeden dritten Tag alarmiert wurden, um Gefahren abzuwehren und Menschen zu retten oder zu schützen.

Dass die Aufgaben der Feuerwehr dabei immer vielfältiger werden, zeigte die Einsatzstatistik von Vizekommandant Florian Jäckle, die er bei der Hauptversammlung vorlegte. Neben 17 Bränden rückte die Wehr 35 Mal zu unterschiedlichen technischen Hilfeleistungen wie der Beseitigung von Ölspuren und Gefahrstoffen, bei Sturm oder zur Tierrettung aus. 14 Hilfeeinsätze waren zur Menschrettung.

Auch abseits der Bewältigung von Einsätzen stand die Gesamtwehr vor Herausforderungen und Aufgaben. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten und die Anschaffung neuer Einsatzkleidung waren einige der Punkte, die Gesamtkommandant Christoph Kleiner aufzählte. Er zeigte sich froh und erleichtert, dass die Fusion der Abteilungswehren Peterzell und Stockburg, welche die Wehr in den vergangenen Jahren beschäftigt hat, reibungslos geklappt habe. Deutlich entlastet werde die Wehr durch die Schaffung einer 100-Prozent-Stelle eines Gerätewarts, was eine spürbare Entlastung in der Feuerwehrarbeit darstellt. Kleiner hob die gute Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen wie Polizei, Rotes Kreuz und DLRG hervor, die auch in Zukunft weiter intensiviert werden soll. Unter anderem präsentieren sich die Organisationen in diesem Jahr gemeinsam bei einem Tag des Helfers, der anstatt des Floriansfestes im September stattfinden wird.

Kreisbrandmeister Florian Vetter bezeichnete das Kommando der Bergstadtwehr als "exzellent und sehr weitsichtig". Nicht nur, dass die Wehr ein ausgearbeitetes Fahrzeugkonzept hat und sich frühzeitig um Ersatzbeschaffungen bemüht. Auch die Schaffung einer hauptamtlichen Stelle des Gerätewarts, die Jugendfeuerwher, die seit 25 Jahren besteht und die Einrichtung einer Kinderfeuerwehr für Kinder ab sechs Jahren bezeichnete er als Schritte, "die die Feuerwehr St. Georgen zukunftsfähig machen".

Bürgermeister Michael Rieger ist immer wieder vom Engagement und der qualifizierten Ausbildung der Einsatzkräfte überwältigt. "Unsere Feuerwehr ist ein unverzichtbarer Bestandteil für das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung." Rieger betonte, dass die Feuerwehr immer wieder auch Einsätze übernehme, die nicht zu deren Aufgabenbereich gehört, etwa Sicherheitsdienste bei Veranstaltungen, wo sie sich in Zeiten latenter Terrorgefahr auch auf mögliche Bedrohungsszenarien vorbereitet. Wie jüngst beim großen Fastnachtsumzug, bei dem beispielsweise die Zufahrtsstraßen mit großen Lastwagen blockiert wurden. Die Vertreter der Kommunalpolitik würden diese wichtige Arbeit auch in Zeiten, in denen das Geld knapp ist, unterstützen. Besonderes Lob zollte er dem Gesamtkommandanten Christoph Kleiner. "Sie machen einen richtig guten Job, ebenso wie alle ihre Vorgänger."

Ehrungen

Nach 45 Dienstjahren zum Ehrenmitglied ernannt und in die Altersmannschaft übernommen wurde Martin Weißer von der Abteilung Oberkirnach. Für 40-jährigen aktiven Feuerwehrdienst wurden Norbert Engesser und Horst Weißer mit dem goldenen Ehrenzeichen geehrt. Das Ehrenzeichen in Silber für 25-jährige Diensttätigkeit erhielten Johannes Falk, Tobias Langbein, Volker Weißer und Hagen Wohlgemuth. Befördert wurden Carola Eigenmann (Oberlöschmeisterin), Jens Baumann und Stefan Schuldis (Löschmeister). Der neu gewählte Gesamtausschuss besteht aus Thomas Goihl, Florian Jäckle, Stefan Schuldis, Bernd Stockburger, Benjamin Laufer und Albrecht Obergfell. (spr)