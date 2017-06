Tennenbronn Feierliches Patrozinium in der Kirche Johann Baptist begangen

Die Katholische Seelsorgeeinheit Tennenbronn feiert eindrucksvoll den Geburtstag von Johannes dem Täufer.

In der katholischen Kirche Johann Baptist wurde am Sonntag das Patrozinium begangen. Dabei gedachte die Seelsorgeeinheit dem Geburtstag von Johannes dem Täufer. Die katholische Kirchengemeinde traf einmal mehr auf den ehemaligen Pfarrer Josef Beke. Er hielt den Gottesdienst zu Ehren des Schutzpatrons Johannes der Täufer, dem die Kirche geweiht und nach dem sie benannt ist.

Josef Beke las die Bibelstelle, in der von der Ankunft des Johannes gesprochen wird. Er fragte an die Gemeinde gerichtet: "Was wird wohl aus diesem Kind werden?" Vermutlich, so Beke weiter, sei der junge Johannes in der Gemeinschaft der Essener gewesen. Dort habe er Wichtiges für sein Leben erfahren. Da konnte er lernen, was er für sein späteres Leben brauchte. Als Prophet verkündet Johannes die Worte Gottes. Als einziger der Propheten sagte er auch die Ankunft Jesu voraus. Die Menschen taufte Johannes im Jordan. So sagt Josef Beke weiter: "Er war immer mutig, der Mut des Propheten im Bewusstsein, der Herr steht hinter ihm."

Auch der uns übergebene Lebenshauch; "Von welcher Kraft haben wir das erhalten?", fragt Josef Beke. Als Prophet verkündet Johannes der Täufer selbstlos, dass Jesus der Retter sein wird. Auch, wenn wir über unseren Glauben reden, reden wir von unserem Herrn, ruft Beke den Gläubigen zu. "Wir sind Menschen, die mehr wissen wollen, manchmal mehr als der liebe Gott", gab Josef Beke mit auf den Weg. Die verbindenden Worte der Lesung wurden von Helga Moosmann gesprochen.

Der Festgottesdienst wurde von den Kirchenchören aus Lauterbach und Tennenbronn mitgestaltet. Musikalisch unterstützt durch das Orchester Schmid aus Schramberg. Den Part an der Orgel übernahm Niklas Broghammer. Chorleiterin Ute Haas-Wölke brachte Teile der Mozartmesse in B zur Aufführung. Der gut 60 Sängerinnen und Sänger umfassende Chor zeigte sich in seiner Höchstform als Ergebnis der wochenlangen Probenarbeit mit Chorleiterin Haas-Wölke.

Der Auftritt der Solisten wurde zu einem ausdrucksstarken Erlebnis. Ebenfalls erlebnisreich war es, der Chorleiterin beim Dirigieren zuzusehen. Mit Schwung und viel körperlichem Einsatz übertrug sie ihre Vorstellungen der Musikstücke auf das Orchester samt Chor.