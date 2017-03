Fastenzeit mal anders

Das neue Semester an der Volkshochschule bietet viele Möglichkeiten ein paar Alternativen zum klassischen Fasten auszuprobieren

Die Fastenzeit muss nicht immer nur eine Zeit des Verzichts sein. Sie kann auch genutzt werden, um bewusst das eigene Wissen zu erweitern, Lebensweisen zu überdenken oder bestimmte Vorhaben endlich umzusetzen. Wer hat sich nicht schon einmal vorgenommen, eine neue Sprache zu lernen oder eine neue Sportart zu testen. Den nötigen Anschubser liefert die Volkshochschule. Am Montag startet das neue Semester mit 148 neuen Kursangeboten. Neben einigen Sprachangeboten gibt es auch nützliche Angebote, um sich in der Fastenzeit mit der eigenen Lebensweise oder der Gesundheit. Im Vortrag von Elke Schulz kann beispielsweise am Donnerstag, 23. März, das Wissen über Ernährung erweitert werden. Die altbewährten Hausmittelchen von Oma zeigen schon lange, dass einige Nahrungsmittel eine bestimmte Wirkung haben. Hauptsächlich im Kampf gegen die Erkältung werden schon Jahrzehnte heiße Kartoffeln oder Zwiebeln auf das Ohr gelegt oder Hühnerbrühe getrunken. Schulz geht noch weiter und referiert über Lebensmittel, die entzündungshemmend wirken und Krankheiten wie Osteoporose oder Diabetes vorbeugen sollen.

Wer zunächst ein paar schlechte Gewohnheiten ablegen möchte, bevor er sich in die Welt Supernahrungsmitteln begibt, darf sich von Joachim Huber am 30. März inspirieren lassen. Er weist darauf hin, dass dieser Abend im Schulzentrum die eigene Zukunft verändern kann. Wenn das nicht verlockend klingt. Alle, die einfach nur den Schweinehund endlich besiegen möchten, können sich in den zahlreichen Sportprogrammen austoben. Beispielsweise bei Yoga, Fit auch über 50 oder dem Fitness-Cocktail, der gleich Kraft, Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit trainiert.

Ganz klassisch geht es in der Fastenzeit aber auch. Am Mittwoch beginnt um 19 Uhr der Kurs Basenfasten. Das Gefühl eines leeren Magens bis Ostern soll es hierbei allerdings nicht geben.

