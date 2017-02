St. Georgen Fasnetball am Schmotzige Donschtig in St. Georgen: Wieber haben gute Laune

Fasnetball am Schmotzige Donschtig in St. Georgen: Wieber haben gute Laune

Großartige Stimmung herrscht beim Fasnetball am Donschtig im Goldenen Auerhahn. Schon der Einmarsch von Pfarrer Paul Dieter Auer erweist sich als Erlebnis.

Seit Jahren ist die Wieberfasnet im Gasthaus "Zum goldenen Auerhahn“ die Veranstaltung am Schmotzige Donschtig in St. Georgen. Da sind die Akteure parat und mittendrin Pfarrer Paul Dieter Auer. Heuer als fein herausgeputzte Dame, ganz in weiß gekleidet.

Schon der Einmarsch auf dem, einer Schwarzwaldburg nachgebildeten Karren, wurde wie immer zum Erlebnis. Musikalisch verstärkt auch der Auftritt durch den intonierten Triumpfmarsch aus Verdis Oper Aida. Der aus Freiburg im Breisgau stammende Paul Dieter Auer hat die Fasnet schon mit der Muttermilch eingesogen und eine Bereicherung für das Abendprogramm der Wieberfasnet der katholischen Frauengemeinschaft.

Der überwiegende Part der Veranstaltung liegt bei Franziska Eisele. Unter dem Motto: Spukschloss im Schwarzwald wurde auf der Bühne ein unheimlich unterhaltsames Programm geboten. Die wochenlange Vorbereitung hatten Ingrid und Willi Hausch sowie Ursula Bonath tatkräftig unterstützt. Natürlich hatte auch Ehemann Bernhard einen guten Anteil am Gelingen der Spukschloss-Aufführung.

Franziska Eisele trug die von ihr verfassten Dialoge in St. Georgener Dialekt vor. Die an der Aufführung Beteiligten stimmten vorsorglich gleich mal das Lied von den im Wald lebenden Räubern an. Wohlwissend, dass das Publikum ahnungslos und mit Bedacht auf das Kommende vorzubereiten ist.

Die Bänklewieber Renate Beha und Heidi Günter widmeten sich mit ihrem durchaus pikant ausgeschmückten Vortrag so mancher Begebenheit aus Stadt und Land. Vor allem handelte er von lebenden Personen, die 2016 mal für kurze Zeit im Zentrum von witzigen Momenten standen – gespickt mit etwas Schadenfreude. Wie vornehm sich der Adel zurückziehen kann und wie das Gesindel auftritt, wurde mit Überzeugung dargestellt.

Bei mehreren musikalischen Auftritten sangen Bernhard Eisele (Erklingen zum Tanzer die Geigen) und Sonja Dieterle (Ich bin die fesche Lola) vor dem Publikum und ernteten dafür Beifallstürme. Evas Töchter kamen als wilde Fledermäuse daher und tanzten im Saal und auf der Bühne. Nochmals spannend wurde es mit dem Kriminaltango. Mit „Tanze mit mir in den Morgen“ lockte Bernhard Eisele die große weiße Dame auf die Bühne und mit Ausschnitten aus Emmerich Kálmáns Oper Csárdásfürstin wurde das große Finale im Duett mit Paul Dieter Auer und Bernhard Eisele angestimmt.