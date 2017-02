St. Georgen Fairtrade-Gruppe und Blumenläden binden faire Valentinsgrüße

Unter dem Motto „Flower Power“können Teilnehmer nicht nur einen fairen Valentinsgruß erwerben, sondern auch Frauenrechte in Ostafrika und Lateinamerika unterstützen. Zudem winken Preise bei einem Gewinnspiel.

Mit der Aktion verlasse Fairtrade den Bereich der Nahrungsmittel in Richtung Blumen, sagte Tobias Fritzsche aus der Faitrade-Steuerungsgruppe. Bei der Rosenaktion könne man gut in Menschen und deren Lebensbedingungen investieren.

Der Großteil der Schnittblumen- und Pflanzenproduktion erfolgt in Ländern des globalen Südens. Für diese Länder spielt die Blumen- und Pflanzenindustrie eine immer bedeutendere Rolle und bietet tausenden Arbeitskräften einen Arbeitsplatz. Oft kennen sie ihre Rechte als Arbeitnehmer nicht, niedrige Löhne, und mangelnde Arbeitssicherheit verschlechtern die Situation. Wo Fairtrade-Standards gelten, gibt es Mindestlöhne, feste Arbeitsverträge mit Mutterschutz und einheitliche Bezahlung von Frauen und Männern bei gleicher Tätigkeit. Mit der Fairtrade-Prämie realisieren die Farmen zudem Schulungen und Führungskräfte-Workshops für Frauen. Ziel ist es, dass Frauen ihr Einkommen und ihre Chancen aus eigener Kraft verbessern können.

An der Aktion beteiligen sich alle vier heimischen Blumengeschäfte Blattwerk (Susanne Steiner-Hieske), Blumenecke Oestreich (Diana Scherer), Heddy's Blumenladen (Heddy Zoll) und Kraut & Blüten (Sylvia Bauknecht). Sie empfehlen, bis zum 9. Februar vorzubestellen, um sicher einen solchen Strauß zu bekommen. Die Rosen werden in Afrika oder Lateinamerika bestellt und haben eine entsprechende Lieferzeit. Spontane Käufe sind auch an den beiden Aktonstagen möglich.

Bei Abholung dürfen sich die Einkäufer in eine Liste eintragen. Verlost werden aus der Liste faire Warenkörbe im Wert von 30 und 20 Euro und ein Gutschein vom Café Bohnenheld. IAuch die schulübergreifende Fair-Trade-AG wird aktiv sein: Beim Elternsprechtag am 14. Febuar am Thomas-Strittmatter-Gymnasium werden die Schüler Kuchen aus nachhaltigen und fair gehandelten Zutaten anbieten und an die Eltern auch faire Rosen verschenken. Spenden fließen ein Schulprojekt in Kamerun.