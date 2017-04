St. Georgen Fairer Prüfungsstart für St. Georgener Realschüler

Die Jugendlichen und Lehrer der St. Georgener Realschule sind nach der ersten Abschlussprüfung zufrieden mit den Deutsch-Aufgaben zu einer Kurzgeschichte, einem Gedicht und dem Hauptmann von Köpenick.

St. Georgen (dod) Als sich am Mittwoch kurz nach 12 Uhr die Türen der Stadthalle öffnen, blickt man in ziemlich viele zufriedene Gesichter. Die 76 Schüler, die dieses Jahr ihre Realschul-Abschlussprüfungen absolvieren, sind mit dem Start im Fach Deutsch zufrieden. "Das war eigentlich perfekt", sagt beispielsweise Schüler Robin, der sich für die Aufgabe zur Lektüre "Der Hauptmann von Köpenick" entschieden hatte, "es kamen nur Dinge, auf die man sich vorbereitet hatte."

Ähnlich sieht es sein Freund Arian: "Das war gut, vor allem, dass man nicht im Dialekt schreiben musste" sagt er zum geforderten inneren Monolog zum "Hauptmann", der in Berliner Dialekt geschrieben ist. Doch auch Schüler mit anderen Themen verließen die Stadthalle mit gutem Gefühl. In das benachbarte Objekt war die Realschule ausgewichen, weil parallel auch das Gymnasium seinen zweiten Abitur-Tag hatte. So ist sowohl Jana zufrieden, die als Kompendium eine Erörterung zum Thema Ernährung geschrieben hatte, als auch ihre Mitschülerin Sara, die sich mit Erich Kästners Gedicht "Zur Fotografie eines Konfirmanden" beschäftigt hat: "Eigentlich war es eine ganz normale Klausur." Als viertes Thema stand den Schülern noch "Die Schwäne auf dem Wasser" von Benno Pludra zur Auswahl.

"Insgesamt war das alles sehr fair", bestätigt auch Lehrer Markus Brugger, der eine Klasse auf die Prüfungen vorbereitet hat, "ich denke, wir haben die Schüler gut zu den Themen hinleiten können." Den Raum verlässt er vollgepackt mit roten Taschen, darin waren die Arbeiten seiner 26 Schüler. Bis 10. Mai muss er sie korrigiert haben, dann wandern sie zum Zweitkorrektor. "45 bis 60 Minuten" benötige er für eine, "je nach Fehleranzahl und Schrift." Einen kurzen Blick hatte er schon auf die Themenwahl geworfen: "Die meisten haben das Kompendium oder das Buch gewählt, Gedicht und Kurzgeschichte weniger." Das sei laut Brugger häufig so. Wirklich erleichtert sind die Schüler nach der ersten gemeisterten Prüfung übrigens noch nicht. Alle bangen schon vor Freitag: Da steht die Mathematik-Prüfung an.