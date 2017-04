St. Georgen Fair-Trade-AG verteilt an weiterführenden Schulen schokoladige Geschenke

Die schulübergreifende Fair-Trade-AG in St. Georgen veranstaltet eine Infowoche zu fair gehandelter Schokolade. So gab es für Schüler, die sich gerade an einer weiterführenden Schule angemeldet haben, einen selbstgemachten Schoko-Crossie.

Sich als Viertklässler an einer weiterführenden Schule anzumelden, ist an sich erst einmal eine recht dröge Angelegenheit. In Begleitung der Eltern oder anderen Befugten wartet man vor dem zuständigen Sekretariat, ehe die Formalien erledigt werden. Wenig aufregend, so wichtig der Schritt auch ist. Im Schulzentrum wurde den angehenden Realschülern und Gymnasiasten dieser Termin an den vergangenen zwei Tagen im wahrsten Sinne des Wortes versüßt.

Die SMVs beider Schulen verkauften Kuchen vor dem Sekretariat und die Fair-Trade-AG überreichte jedem der frisch angemeldeten Kinder ein Willkommensgeschenk: selbst gemachte Schoko-Crossies aus Fair-Trade-Schokolade. Darüber freute sich auch Theo Pfaff, nachdem er mit Anke Messerschmidt die Anmeldung hinter sich gebracht hatte. Lara Lopez Aichele, Mia Färber und Amelie Conzelmann von der schulübergreifenden Fair-Trade-AG überreichten das Geschenk, das es auch an der Robert-Gerwig-Schule gab. Natürlich nahm jeder die Süßigkeit gerne an, „nur eine nicht, und die nur, weil sie keine Laktose verträgt“, so Mia.

Die Schoko-Crossies waren Teil einer Aktionswoche der Fair-Trade-AG. „Schließlich sind wir Deutschen einer der Weltmeister im Schokoladeessen“, so die betreuende Lehrerin Michaela Conzelmann, „aber unter welchen teils schlechten Umständen sie produziert wird, wissen nicht so viele.“ Verschiedene Aktionen veranstaltet die AG deswegen diese Woche. In der Aula des Schulzentrums informieren Plakate über die Herstellung. Schüler erhalten faire Schokolade, wenn sie ein Quiz beantworten. Zudem gibt es im Schwimmbad-Kiosk faire Schokolade zu kaufen. An allen Schulen veranstalten die Fair-Trade-Schüler eine österliche Suchaktion, bei der als Preis ebenfalls Schoki winkt. Wer mehr zum Thema wissen will, dem empfiehlt Conzelmann die Internetseite de.makechocolatefair.org.

Wie sehr sich die Schüler in der AG bemühen, sieht man an Mia Färber. Die erzählte gleich von ihrem nächsten Projekt: einem privaten Benefizkonzert mit Instrumenten, Liedern und selbstgemachten Handpuppen, um damit Geld für schlecht bezahlte Arbeiter auf Bananenplantagen zu sammeln.