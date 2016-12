St. Georgen Fahrzeug brennt in Garage aus

Fahrzeug brennt in Garage aus

Auf dem Firmengelände der Firma MB Bäuerle ist ein Firmentransporter aus bisher noch ungeklärter Ursache ausgebrannt. Durch die Brandmeldeanlage im Firmengebäude wurde die Feuerwehr rechtzeitig alarmiert und hatte den Brand schnell unter Kontrolle

Ein Kleintransporter der Firma MB Bäuelere ist am frühen Abend in einer Garage auf dem Firmengelände komplett ausgebrannt. Starke Rauchentwicklung löste die Brandmeldeanlage im direkt angrenzenden Firmengebäude aus, wodurch die Feuerwehr alarmiert wurde, bevor jemand den Brand bemerkte.



Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ihn löschen. Die Garage wurde von oben und hinten abgesichert. Die direkt angrenzende Garage beinhaltete zahlreiche Kartons, die nah am Brand waren, sodass dort die Lage von der Feuerwehr weiter beobachtet wurde. Die Ursache für den Brand war vor Ort noch unklar.