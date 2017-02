St. Georgen Fahrerflucht nach Unfall an der Gewerbehallestraße

Ein geparkter Kia wurde beim Ein- oder Aussteigen beschädigt.

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Gewerbehallestraße zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Zwischen 14 und 16 Uhr wurde ein geparkter lilafarbener Kia Picanto an der Beifahrertüre beschädigt. Vermutlich stieg ein bisher Unbekannter aus seinem nebenanstehenden Fahrzeug ein- oder aus. An dem Kia entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro. Hinweise wünscht das Polizeirevier St. Georgen unter der Nummer 0 77 24/94 95 00.