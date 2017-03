St. Georgen FSJ im Sport: Junger Helfer sind aktiv in Verein und Schule

Juliana Hör macht einen Freiwilligendienst im Sport. Dabei ist sie auch regelmäßig in den Schulen der Stadt unterwegs und bringt Bewegung zu den Kindern

St. Georgen – Wenn Juliana Hör in der Gymnastikhalle vor dem Spiegel hüpft, hüpfen alle Kinder im Gleichschritt mit. Sie betreut mehrere Kinder in einer Tanz-AG in der Nachmittagsbetreuung der Robert-Gerwig-Schule. Jeden Montag tanzt, springt und turnt sie mit den Kindern der zweiten und vierten Klasse durch die Halle. "Diesen Tanz haben die Kinder sich selbst ausgedacht", berichtet die 19-Jährige stolz von ihren Schützlingen. Die AG leitet sie im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ), das sie seit August vergangenen Jahres im Turnverein macht. "Mein Plan war es schon immer nach der Schulzeit ein FSJ machen. Wichtig war mir, dass es mit Bewegung und Kindern zu tun hat", sagt Juliana. Umso mehr freute sie sich, dass sie in ihrem eigenen Verein den Freiwilligendienst machen kann. Sie ist selbst Mitglied im Turnverein und Teil der Tanzgruppe Apassiodanza. Zusätzlich leitet sie eine eigene Tanzgruppe, in der 13 bis 16-Jährige tanzen. "Tanzen ist meine Leidenschaft und es ist toll, dass ich das hier umsetzen kann", sagt Juliana.

Ihr FSJ bildet eine Schnittstelle des Schul- und Vereinsleben in St. Georgen, die nicht nur sportlich ist. Die Zusammenarbeit von Schule und Verein findet Juliana besonders interessant. "Vormittags bin ich immer in den unterschiedlichen Schulen im Einsatz und abends helfe ich im Verein bei den Kursprogrammen mit. Es wird nie langweilig", sagt Juliana.

Seit drei Jahren stellt der Turnverein regelmäßig junge sportliche Menschen ein, die im Rahmen eines FSJ oder Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) den Verein und die Schulen unterstützen. "Das Konzept hat sich bewährt und wir haben eine immer größere Nachfrage. Derzeit haben wir zwei Stellen besetzt. Im kommenden Schuljahr beschäftigen wir drei junge Freiwillige", sagt Gerhard Mengesdorf, Vorsitzender des Turnvereins St. Georgen.

Juliana Hör kümmert sich neben ihren Sportangeboten in der Nachmittagsbetreuung auch in der Mittagsbetreuung um mehrere Schulkinder. Dabei begleitet sie die Schüler beispielsweise zum Essen oder hilft ihnen bei den Hausaufgaben. "Es ist sehr abwechslungsreich und ich lerne die Kinder von vielen Seiten kennen", sagt die 19-Jährige aus Brigach. So seien sie beim Sport ganz anders als im Schulalltag. "Das fasziniert mich und ich freue mich zu sehen, wie sie sich steigern und entwickeln. Das macht den Sport für mich so besonders", berichtet Juliana. Sie selbst mache schon immer Sport. "Ich bin Mitglied im Turnverein seit ich denken kann. Nach dem Eltern-Kind-Turnen und dem Vorschulturnen habe ich dann das Tanzen für mich entdeckt", erzählt Juliana.

Das Vereinsleben hat sie geprägt. Sie habe viele Freundschaften geschlossen und dadurch den sportlichen Ehrgeiz entwickelt. "Durch einen Verein fällt es einem viel leichter immer am Ball zu bleiben. Durch Schulstress habe ich ein Jahr im Tanzen pausiert und es hat mir wirklich gefehlt", berichtet Juliana. Für die Kinder sei sie mittleweile eine Bezugsperson geworden. Trotz langer Schultage seien die Schüler immer motiviert sich auszutobenn, weshalb ihr die Arbeit umso mehr Spaß macht.

"Im freiwilligen Jahr ist der Umgang mit Kindern wichtig. Freiwillige betreuen mehrere Kindergruppen und trainieren sie. Da sollte ein Talent dazu schon vorhanden sein", sagt Vorsitzender Gerhard Mengesdorf zu den Voraussetzungen seiner FSJler.

Im Rahmen ihres Freiwilligendienstes macht sie eine vorgeschriebene Trainerlizenz, die ihr auch für die Zeit nach dem FSJ helfen wird. "Ich möchte Gesundheitsmanagement studieren. Allerdings dual, da ich die praktische Arbeit beibehalten will", sagt die 19-Jährige. Auch wenn ihr FSJ im Turnverein im August endet, will sie ihrem weiterhin Verein treu bleiben. "Ich fühle mich wohl in St. Georgen und möchte gerne in der Umgebung bleiben. Ich möchte mich auf jeden Fall weiterhin im Turnverein engagieren.", berichtet die 19-Jährige. Bis dahin studiert sie aber zunächst noch weiterhin fleißig mit ihren Schulkindern verschiedene Tänze ein.

Sportserie

Im Interview mit dem SÜDKURIER spricht Gerhard Mengesdorf, Vorsitzender des Turnverein St. Georgen, über junge Freiwilligendienstler im Verein und wie Kinder erreicht werden können

1. Herr Mengesdorf, welchen Stellenwert haben Bufdis und FSJler im Turnverein?

Es ist eine enorme Entlastung für unsere Übungsleiter, da sie viele Trainingsgruppen abdecken. Außerdem sind sie wichtige Verbindungsglieder zwischen dem Verein und Schulen sowie Kindergärten. Sie helfen uns zudem in der Verwaltung auf der Geschäftsstelle und bei Vereinsveranstaltungen

2. Warum sind die jungen Freiwilligendienstler wichtig für die Zukunft des Vereins?

Einige machen Trainerausbildungen und wir können im Verein Übungsleiter ausbauen. Es ist auch wichtig, dass gerade junge Leute lernen, was in einem Verein ansteht und wie es abläuft mit den Gremien und der Verwaltung, um das Innenleben eines Vereins kennenzulernen.

3. Ihre FSJler und Bufdis arbeiten in den Schulen und Kindergärten der Stadt. Welche Kooperation gibt es noch zwischen Turnverein und städtischen Einrichtungen?

Wir sind Träger des Projekts Bewegte Kommune – Kinder. Es fördert das Netzwerk von Sportvereinen, Schulen und Kindergärten und bringt alle Akteure an einen Tisch. Ich halte die Zusammenarbeit für wichtig, da viele Kinder ganztägig in den Bildungseinrichtungen sind. Da schaffen sie kaum noch den Weg in einen Verein. Der Sportverein muss dahin, wo die Kinder sind, um sie zu erreichen.

4. Kann das die Zukunft von Vereinen retten?

Vereine haben es heute schwer. Das Vereinsleben ist anders als vor 30 Jahren. Damals waren Vereine Monopolist. Heute ist der Outdoorbereich gefragter und es gibt mehr Sportarten. Viele Sachen kann man ohne einen Verein machen. Ein Projekt wie die Bewegte Kommune – Kinder ist daher wirklich ein Gewinn für den Verein.

Fragen: Lena Mehren