St. Georgen FDP-Bundestagskandidat Klinge lernt die St. Georgener Problemlagen kennen

Beim Breitband wie beim Wohnungsbau: Bürgermeister Rieger zeigt dem Parlamentsasprianten, wo im ländlichen Raum Ungerechtigkeiten sind.

Die aktuelle Bundespolitik erschwert in vielen Punkten die Arbeit der Kommunen im ländlichen Raum. So am Donnerstag der Tenor eines einstündigen Gesprächs zwischen Bürgermeister Michael Rieger und dem FDP-Bundestagskandidaten Marcel Klinge.