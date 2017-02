StGeorgen Eveline und Hans-Jürgen Thamm feiern heute goldene Hochzeit

Aus Berlin über den hohen Norden ist das Jubelpaar einst nach St. Georgen gekommen.

St. Georgen (wm) Heute wird im Ginsterweg 30 bei Eveline und Hans-Jürgen Thamm gefeiert. Das Ehepaar begeht die goldene Hochzeit.

Wie sich das Jubelpaar kennengelernt hat, ist eine Geschichte für sich. Wenige Tage vor ihrem 18. Geburtstag ging Eveline Thamm ihrem damaligem Hobby, dem Tanzen, nach. Es war noch die Zeit, als unter 18-Jährige ihren Ausweis abgeben mussten, wenn sie zum Tanz eintreten wollten. Und mit gutem Zureden schaffte es Eveline Thamm, ohne den Ausweis abgeben zu müssen, ins Lokal. Ansonsten wäre um 22 Uhr Schluss gewesen. Und was nun folgte, war wie ein Wink des Schicksals, sagt sie heute: "Ich saß am Tisch, rauchte eine Zigarette und wies einen Tanzpartner ab, weil die Zigarette noch brannte. Es war kurz vor 22 Uhr, als mein jetziger Mann an den Tisch kam. So drückte ich die Zigarette aus und wir tanzten miteinander. Redeten und er begleitete mich quer durch Berlin auf meinem eineinhalbstündigen Heimweg mit der U-Bahn und zu Fuß. Es hat gefunkt und es war Liebe auf den ersten Blick, wir verabredeten uns weiter und fanden so zueinander." Als Postbeamtin im Mittleren Dienst war sie beschäftigt, Ehemann Hans-Jürgen studierte zu der Zeit noch. Hans-Peter Thamm stammt aus Tauchnitz bei Görlitz und wohnte bei Oma und Opa in Berlin-Pankow, wo er dann eben seine Künftige traf.

Die Wohnungssuche nach der Heirat gestaltete sich überaus schwierig. Schließlich zogen sie in eine Mansardenwohnung. Das war auch der Grund, Berlin zu verlassen, nachdem der Ehemann das Studium erfolgreich beendet hatte. Eine 1969 Anzeige in einer Zeitung mit dem Text "Mathelehrer sucht Wohnung und Hilfe beim Bauen in Norddeutschland" führte das Ehepaar nach Lohne bei Bremen.

Dort unterrichtete Hans-Jürgen Thamm die Fächer Mathematik und Sport. Ihre Liebe galt aber dem Wald, den beide dort vermissten. So folgte eine neuerliche Annonce in der Zeitung und Antwort kam aus St. Georgen: "Der damalige Direktor des Gymnasiums, Walter Müller, hatte geantwortet und so kamen wir 1974 nach St. Georgen." Zuerst wohnte die Familie in der Friedrich-Ebert-Straße, danach zog sie 1976 ins Haus am Ginsterweg ein. Beide malen Aquarelle, sind dem Tennis seit Jahrzehnten verbunden, gehen gerne spazieren und Ehefrau Eveline liest gerne. Nächste Woche wird mit Sohn Malte gefeiert: "Dieser Tag ist für uns beide wichtig."