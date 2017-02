St. Georgen Evas Töchter bestehen seit 10 Jahren

Aus den Müttern der Kommunionvorbereitung ist eine unternehmungslustige Gruppe junger Frauen geworden.

Vom Filmabend bis zur Wellness-Oase und von der Fastnacht-Veranstaltung bis zum Bibeltreffen reicht das vielseitige Programm der Töchter Evas. Nicht nur die zwölf Mitglieder sind bei den Treffen willkommen, sondern auch andere Interessentinnen aus der Bergstadt. Kürzlich traf sich die Gruppe wieder, um das Jahresprogramm für 2017 vorzubereiten.

Dabei stellte sich heraus, dass die Töchter der biblischen Eva im laufenden Jahr ihren zehnjährigen Geburtstag feiern können. "Wir wurden in Rom gegründet", freute sich Heidi Günter, die von Anfang an dabei ist. "Eigentlich haben wir uns schon in den Jahren vorher bei den Treffen für die Kommunion-Vorbereitung kennen gelernt", erzählte Petra Eisele. Und weil sich die Frauen gut verstanden, trafen sie sich öfter privat. Der Gemeindepfarrer Paul Dieter Auer schlug ihnen nach einiger Zeit vor, eine offizielle Gruppe zu gründen. Zur Gründungsversammlung organisierte der Pfarrer 2007 eine Romreise, wie die Frauen berichteten.

"Rom war der Startschuss für Evas Töchter", bestätigt Pfarrer Auer auf Anfrage. Er habe der Frauengruppe eine ganze Woche lang Führungen durch die Stadt angeboten und es wurde nicht nur offiziell eine neue Gemeinschaft gegründet, sondern auch in vielen Gesprächen der passende Name gesucht. Die kirchlich engagierten Frauen wollten auf jeden Fall einen biblischen Namen und wählten daher nach intensiven Beratungen die Bezeichnung "Evas Töchter."

In den beiden anderen Frauengruppen, in der katholischen Frauengemeinschaft und in der Elisabeth-Konferenz, gebe es viele ältere Frauen, wie Pfarrer Auer betont. Darum sei es ihm ein Anliegen gewesen, auch jüngere Frauen auf Dauer für eine Gemeinschaft zu gewinnen. Er ist voll des Lobes für die Familienmütter, die sich immer noch bei der Erstkommunion-Vorbereitung engagieren, obwohl ihre Kinder zum Teil schon die Schule hinter sich haben. Das vorläufige Jahresprogramm der Töchter Evas ist wie immer breit gefächert und bunt gemischt.

Derzeit haben sie nichts anderes im Kopf als die alemannische Fasnet. "Wir beteiligen uns wieder bei der Wieberfasnet in der Unterkirche", erzählen die Mitglieder strahlend. Im Goldenen Auerhahn, wie die kirchlichen Räume in der fünften Jahreszeit genannt werden, wollen sie am Schmotzige Dunschdig mit der Frauengemeinschaft ihre originellen Einfälle präsentieren.





Halbjahresprogramm

Am 23. Februar engagiert sich die Gruppe bei der Wieberfasnet und am 3. März nimmt sie am Weltgebetstag der Frauen teil. Am 24. März ist ein Filmabend im Franziskushaus geplant und am 7. Mai ein Bauernfrühstück in Schonach. Am 23. Juni ist ein Wellness-Tag für Leib und Seele vorgesehen und am 22. Juli ein gemütliches Beisammensein vor der Sommerpause. Das Fest zum Zehnjährigen ist noch nicht in allen Einzelheiten geplant und wird später bekannt gegeben. (kim)