St. Georgen Europapolitiker Andreas Schwab erkundet bei Imsimity virtuelle Realität

Der CDU-Europapolitiker Andreas Schwab bekommt bei der Fachfirma Imsimity in St. Georgen Realitätssimulationen zu sehen und Wünsche zu hören.

St. Georgen (dod) Andreas Schwab macht mit seiner großen schwarzen Brille auf dem Kopf zwei Schritte in die eine Richtung, dann wieder ein paar in die andere: "Von außen betrachtet sieht das jetzt wahrscheinlich etwas komisch aus", scherzt der CDU-Politiker, der im Europaparlament sitzt. Für ihn selbst ist die Perspektive jedoch eine ganz andere: Der Bildschirm in der Brille gaukelt Schwabs Augen vor, dass er sich in einem menschlichen Herz bewegt. Der Politiker testet damit eine der Anwendungsmöglichkeiten der sogenannten Virtual Reality (Virtuelle Realität, VR), auf die sich das St. Georgener Unternehmen Imsimity spezialisiert hat.

Geschäftsführer Martin Zimmermann erzählt Schwab bei dessen rund anderthalbstündigen Besuch viel über die Geschichte des Unternehmens und die zahlreichen Anwendungsfelder der Technologien. "Es geht damit in unserer Region erst so richtig los, aber jetzt passiert einiges", so Zimmermann. So starte etwa die Volksbank in Villingen gerade, ihre Mitarbeiter mit virtueller Realität und dreidimensionalen Darstellungen auszubilden. 80 Schulen in Deutschland, darunter das Thomas-Strittmatter-Gymnasium, nutzen den vom Unternehmen entwickelten sogenannten "Cyber-Classroom", der Lerninhalte virtuell aufbereitet. "Aber ist es nicht schade, wenn es etwa in Chemie nicht mehr brennt und raucht", wendet Schwab ein. "Doch", sagt Zimmermann, "VR kann immer nur eine Ergänzung sein, Dreh- und Angelpunkt bleibt der Lehrer."

Verbunden war der Besuch des Politikers mit dem Wunsch von Zimmermann, die hiesige Gegend zu einer "Leuchtturmregion" für VR und ähnliche Technologien zu machen. Schwab unterstützt das prinzipiell, spricht aber auch von finanziellen Grenzen. Zudem hofft Zimmermann, dass die Politik Investoren erleichtert, Risikokapital in Firmen wie Imsimity zu investieren. "Da bekommen wir vielleicht noch vor der Bundestagswahl etwas hin, denn da haben wir gerade in Deutschland starken Nachholbedarf", stellt Schwab in Aussicht. Seine wortwörtlichen Einblicke in die virtuelle Realität bezeichnet er als "sehr interessant."