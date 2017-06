St. Georgen Europäische Freunde spenden Sitzbank für den Eschenweg

Die Gruppe um Antonio Santalucia übergibt der Stadt einen Ersatz für die Abgebaute Sitzgelegenheit unter dem Bergahorn.

Antonio Santalucia ist längst kein Unbekannter mehr in St. Georgen. Nach 53 Jahren in der Bergstadt kann er sagen, dass er ein alter St. Georgener ist. Unter anderem hat er die Europäischen Freunde mit ins Leben gerufen.

Besonders hat ihm die Sitzbank unter dem Bergahorn am Eschenweg gefehlt. Sie war baufällig und war abgebaut worden. Der seit etwa um 1725 wachsende Bergahorn hat schon vieles aus St. Georgen erlebt. Antonio Santalucia berichtet von vielen Menschen – besonders Frauen -, die kinderwagenschiebend einen Ruheplatz suchten. Dazu mussten sie noch um die Einmündung herumlaufen, um eine Sitzmöglichkeit zu haben.

Nun habe sich die Europäischen Freunde zusammengesetzt und beschlossen: Wir stiften der Stadt St. Georgen eine Sitzbank unter dem Ahorn. So leicht war die Angelegenheit aber nicht zu bewerkstelligen. Der Baum wurde durch ein darunter durchfahrendes Fahrzeug beschädigt. Der betroffene Ast wurde abgesägt und in weiterer schwerer Ast erhielt eine Stütze. Die Sicherungsarbeiten dauerten etwas länger als geplant, womit sich die Übergabe hinausschob.

Die Sitzbank wurde bei einem im Ort ansässigen Zimmergeschäft angefertigt. Die Europäischen Freunde kümmerten sich ehrenamtlich um das Fundament für die Bank. Am Mittwochvormittag fand nun die Übergabe an die Stadt statt. Neben Bürgermeister Michael Rieger waren auch die unmittelbaren Nachbarn eingeladen, daran teilzunehmen.

Die Gäste erfuhren von Bürgermeister Michael Rieger: "Sitzbänke haben wir in der Tat zu wenige." Es sei auch nicht selbstverständlich, eine Sitzbank zu spenden, sagte Rieger weiter. So zeigte sich Bürgermeister Rieger positiv überrascht, als die Europäischen Freunde mit eben dieser Nachricht auf ihn zugekommen waren. So vertrat er auch die Ansicht, dass sehr viel Herzblut an dem Baum hänge. Bürger hätten schon gefürchtet, dass der Baum wegkomme, als von der Beschädigung berichtet wurde.