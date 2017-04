Tennenbronn Ereignisreiches Jahr für Tennenbronner Kaninchenzüchter

Vereinsjubiläum und Erfolge in der Zucht: Beim Kaninchenzüchterverein C780 aus Tennenbronn ist 2016 viel passiert. Darauf blickte der Club bei seiner Generalversammlung zurück.

Tennenbronn (wm) Die Kaninchenzüchter aus Tennenbronn blicken auf ein vollgepacktes vergangenes Jahr zurück. Das gelungene Jubiläum zum 75-jährigen Bestehen des Vereins war ein bewegender Moment für die Mitglieder. Gerne erinnern sie sich an den Festakt mit den zahlreichen Gratulanten. Besonders dankte der Vereinsvorsitzende Josef Günter bei der Generalversammlung des Vereins am vergangenen Freitag Martin Grießhaber, er organisierte die Sonderausstellung im Heimathaus, und Ulrich Grießhaber, der die Umsetzung des Festprogramms und Jubiläumsschrift auf die Beine stellte.

Die 18 anwesenden Mitglieder wählten Gerolf Fleig erneut zum zweiten Vorsitzenden. Waren es vor Jahren 32 Züchter, so werden heute noch zehn Aktive im Zuchtbuch geführt, gab Josef Günter wehmütig gestimmt bekannt. Und trotzdem können die Züchter vom Kaninchenzuchtverein C780 stolz auf die Ergebnisse sein, mit denen sie sich an Ausstellungen präsentieren. Hier erwähnte Günter die mit Erfolg abgeschlossene Lokalschau mit angeschlossener Kreisschau des Kreisverbandes Schwarzwad-Baar. Allerdings bemängelte er den schlechten Besuch am Züchterabend, an dem die Preise deswegen nicht übergeben werden konnten. Die Ausstellungsleiter Robert und Sven Maurer meisterten ihre Aufgabe mit Bravour. Unterstützung finden die Tennenbronner Züchter beim Nachbarverein C165 aus St. Georgen. "Dieses Jahr geht es etwas ruhiger zu", kündigte Günter an. Er berichtete von der im Herbst geplanten Kreisjungtierschau in Mönchweiler. Das erste Septemberwochenende gehöre dem gemeinsamen Ausflug, dessen Ziel noch nicht bekannt sei, so der Vorsitzende. Die Lokalschau ist auf den 9. und 10. Dezember datiert. Eine Woche später steigt die Bundesschau in Leipzig, die Landesschau in Offenburg im Januar 2018.

Helmut Dold schloss die Kasse mit positivem Ergebnis ab. Zuchtbuchführer Robert Maurer ließ die Erfolge Revue passieren und Zuchtwart Johannes Kosse zählte auf, was der Verein bei Ausstellungen erreicht hat. Schriftführer Walter Hummel erinnerte an die Kreisversammlung im vergangenen Oktober und die Herbstversammlung im November in Tennenbronn. Günter zeichnete zudem langjährige Mitglieder aus: Für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft Felix Kaltenbacher. Passive Mitglieder sind seit 25 Jahren Reinhard Schwab, Reinhard Borho, Klaus Broghammer, Werner Breithaupt, Volker Faißt, Karl-Heinz Fleig, Berthold Hilser und Mario Schüle.