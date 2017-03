Das Erdbeben in der Schweiz am Montagabend war auch in der Bergstadt zu spüren. Ein Sekundenprotokoll von der Seebauernhöhe.

"Es war um 21.12 Uhr." Das konnte gestern eine Leserin mit Bestimmtheit sagen. Den Moment, als sich das Erdbeben am Montagabend in der Schweiz auch in St. Georgen bemerkbar machte, hat sie sich auf einem Zettel notiert. Sie möchte ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Wohl auch, weil sie das Gefühl hat, die einzige zu sein, der dieses Naturereignis in den Magen fuhr. "Aber im Hochhaus merkt man das halt", sagte die Frau, die in einem Hochhaus auf der Seebauernhöhe wohnt, so ziemlich am höchsten Punkt der Bergstadt also.

Am Montagabend saß sie auf dem Sofa und strickte, als die plötzlich das Gefühl bekam, das Sofa kippe zunächst nach hinten und kurz darauf nach vorne. "Das ist kein gutes Gefühl", beschreibt die Frau diese Sekundenbruchteile. In den Ohren sei eine Art Vakuum entstanden, bei angehaltenem Atem wartete sie ängstlich, ob da noch was nachkommen wird. Es blieb ruhig, zum Glück. In dieser Anspannung war es ihr auch nicht möglich, auf weitere Begleiterscheinungen wie etwa klirrendes Geschirr zu achten.

Dass es sich um ein Erdbeben handeln musste, war der Zeugin sofort klar. Denn vor einigen Jahren hat sie schon einmal die bangen Momente nach einem spürbaren Erdstoß erlebt. Damals hatte sie noch eine Katze. Das Tier sei ihr in der Wohnung völlig verängstigt auf dem Bauch entgegen gerobbt. "Das war damals viel schlimmer", erinnert sich die Leserin. Sogar ein Riss in der Wand zeugte von der unheimlichen Naturgewalt. Nicht nur sie, sondern auch einige weitere Nachbarn verließen übers Treppenhaus das Gebäude. "Ich bin dann erst einmal um den Block gegangen", erinnert sie sich an die damalige Nacht. Als sich schließlich die Situation beruhigt hatte, ging sie zurück in ihre Wohnung.