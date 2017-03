St. Georgen Engadiner Skimarathon: Vier St. Georgener unter tausenden Läufern

Ein Erlebnis, das so schnell keiner vergisst. Vier junge Skilangläufer berichten von ihrem Trip zur größten Skilaufveranstaltung in der Schweiz

In jeder Sportart gibt es Veranstaltungen, die Hobbysportler ins Schwärmen bringen. Fernab von Olympia oder Weltmeisterschaften, gibt es Großveranstaltungen, die einen gewissen Zauber auslösen. Bei Skiläufern gehört eindeutig der Engadiner Skimarathon dazu. Bei der mit Abstand größten Skilaufveranstaltung der Schweiz treten jedes Jahr bis zu 13 000 Läufer an. Und auch St. Georgen war am vergangenen Wochenende bei der 49. Auflage am Start. Julian und Johannes Pfaff nahmen gemeinsam mit ihrer Cousine Lena Pfaff und Julia Merkle teil. Die vier Langläufer des Skivereins St. Georgen standen am Wettkampftag bereits um 3.50 Uhr auf. Die Vorfreude habe ihnen das frühe Aufstehen etwas erleichtert, sagten die vier Skiläufer. Aber bei der Masse an Startern musste sich eben rechtzeitig um einen guten Startplatz gekümmert werden. Das Großevent begeisterte die jungen Skiläufer. Sie berichten von einer gigantischen Atmosphäre, einem tollen Publikum, das einen mit Namen anfeuerte, und einer super durchorganisierten Veranstaltung.

Zwar war das Rennen mit zahlreichen Läufern eine Herausforderung, aber trotz allem berichteten die vier Läufer von einer sehr persönlichen und familiären Atmosphäre mit vielen neuen Begegnungen. So lernte Julia auf der Strecke eine Österreicherin kennen, mit der sie ein langes Stück gemeinsam zurücklegte. Julia und Lena liefen den Halbmarathon. Sie starteten in den Startfeldern Volksläufer und Hauptklasse A. Julia sicherte sich in ihrem Startfeld Platz 1 und Lena landete auf Platz 3. Julian und Johannes starteten in den Klassen Elite C und Elite A beim Marathon. Die 42 Kilometer beendeten sie in ihren Startfeldern auf Platz 9 und Platz 80. Dabei landeten sie in ihren Altersklassen auf den vorderen Plätzen.

Für Johannes war es bereits die dritte und sicherlich nicht letzte Teilnahme. "Jeder Langläufer muss einmal mitgemacht haben", sagte er. Beeindruckt hat ihn auch eine Begegnung mit einem langjährigen Marathonläufer im Zug. Auch der Rest ist noch begeistert und möchte sich der Herausforderung gerne erneut stellen. Trotz Schweiß und Schmerz überwog bei allen der Spaß.