St. Georgen Energetischer Coach: Armin Priester arbeitet mit der Aura

In einem Vortrag erklärt der energetische Coach Armin Priester seine Arbeit mit der Aura. Dabei zeigt er, für wen die Aura-Arbeit sinnvoll ist und möchte dabei gängige Vorurteile aus dem Weg räumen

St. Georgen/Oberkirnach – Er sei anfangs selbst sehr skeptisch gewesen, sagt Aura-Coach Armin Priester über seinen heutigen Beruf. Doch schnell habe sich die Skepsis in Begeisterung umgewandelt. Seit einem Jahr arbeitet der gelernte Ingenieur aus Oberkirnach als selbstständiger energetischer Coach. Dabei befasst er sich mit der Aura des Menschen und möchte in seinen Sitzungen psychische Blockaden lösen.

In einem Vortrag am Sonntag, 2. April, berichtet er im alten Schul- und Rathaus in Oberkirnach ab 15.30 Uhr bis 17 Uhr von seiner Arbeit. "Mich hat damals auch ein Vortrag überzeugt. Dort hat man einfach mit normalen Worten erklärt, was Aura-Arbeit ist, sagt Armin Priester über die Menschen, die ihm die Aura-Arbeit vor einem Jahr näher brachten. Zuvor sei er in 30 Jahren vielen Leuten begegnet, die nicht erklären konnten, was Energiearbeit ist und eher heilig und esoterisch wirkten, berichtet Armin Priester. Viele Menschen wüssten nicht, dass sie mental blockiert sind. Sie hätten das Gefühl bedrückt und beschwert zu sein und könnten diese Blockade nicht selbstständig lösen. "Mentale Blockaden haben Wurzeln tief in der Aura. Da kommt auch kein normaler Coach heran", sagt Priester. Eine emotionale Blockade sei beispielsweise nach einer Trennung möglich, indem Menschen das Gefühl hätten, immer noch mit dem ehemaligen Partner verbunden zu sein. Diese Verbundenheit versucht Armin Priester in einer Aura-Sitzung zu lösen. "Die Leute hängen fest. Es fühlt sich an wie ein energetisches Band, das Erinnerungsmuster am Leben hält. In relativ kurzer Zeit kann man dieses trennen", erklärt Priester.

Ein Vorteil der Aura-Arbeit im Vergleich zu einer Psychotherapie sei, dass die Leute nicht über das Problem reden müssten. "Oftmals können die Menschen ihr Problem nicht in Worte fassen, da sie nicht wissen, was sie genau bedrückt. Sie fühlen sich schwer und können kaum Freude empfinden", erklärt Armin Priester. In einer Sitzung mit ihm müsse er nicht die ganze Lebensgeschichte eines Menschen hören. Ihm sei es wichtig, dass die Leute sagen, wie sie sich fühlen und Wünsche äußern, was sie verändern möchten.

"Am einfachsten ist es, wenn die Leute große Wünsche äußern. Beispielsweise, dass nach einem Aura Coaching alles gelöst sein soll, was sie traurig macht. Denn: Je klarer ein Mensch seinen Veränderungswunsch äußern kann, desto eher ist seine Aura bereit für eine Veränderung", sagt der Coach. Dann beginnt seine Arbeit als energetischer Coach. Der innere Wesenskern des Anderen wisse, welche Blockaden die Aura hat und welche zur Lösung anstehen. Diese werden dem Coach in der Aura angezeigt und können während des Coachings gelöst werden. "Wir Energetiker werden dabei zu einem Instrument und wirken mit der Seele des Menschen, der gerade zu uns kommt, zusammen", sagt Priester. Durch das Lösen der Blockaden gelange der Mensch dann in seine natürliche Balance zurück."

Ein Termin dauert in der Regel 90 Minuten, mehr als drei Termine seien meistens nicht notwendig, berichtet der energetische Coach. In seinem Vortrag spricht er Missverständnisse der Aura-Arbeit an und möchte Vorurteile aus dem Weg schaffen. Außerdem erklärt er, was die Aura überhaupt ist und welchen Einfluss sie auf die Gefühle und das Wohlbefinden der Menschen hat. Der Vortrag ist kostenlos.