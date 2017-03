St. Georgen Eingeschränkter Verkehr mit Ampel an der B33

Baumfällarbeiten sorgen heute für eine Verkehrsbehinderung an der B33 am Ortsausgang St. Georgen in Richtung Triberg. Die Baustelle wandert im Tagesverlauf bis zur Höhe Sommerau

St. Georgen (lem) Der Verkehr an der B33 ist derzeit am Ortsausgang St. Georgen in Richtung Triberg kurzzeitig auf eine Fahrbahnseite beschränkt. Grund dafür sind Baumfällarbeiten am Straßenrand neben dem Klosterweiher. "Es werden einige kranke Bäume entfernt. Wir rechnen aber damit, dass die Arbeiten schnell voran gehen und noch heute beendet werden", sagte Adrian Wehrle von der Straßenmeisterei Villingen-Furtwangen. Eine Ampelanlage regelt den beschränkten Verkehr.

Ein Hexler zerkleinert die Äste der gefällten Bäume direkt vor Ort. Größtenteils entfernt die Straßenmeisterei Eschen, die von Pilzen befallen waren. Zudem werden einige kranke Erlen beseitigt.

Die Rodungs- und Baumfällarbeiten starteten am Morgen am Ortsausgang St. Georgen. Die Baustelle wandert im Tagesverlauf auf Höhe Sommerau, wo die letzten Bäume am Straßenrand entfernt werden. Dort werde voraussichtlich keine Ampelanlage notwendig sein, sagte Wehrle.

Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis hat die Arbeiten in Auftrag gegeben. Sie erfolgen in Kooperation mit der Stadt St. Georgen, der einige der gefällten Bäume gehört. Die Geschwindigkeit ist im beschränkten Teilstück von 80 km/h auf 40 km/h reduziert. In den nächsten Tagen werden weitere Baumfällarbeiten im Bereich Unterkirnach und Schönwald von der Straßenmeisterei durchgeführt.