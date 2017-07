St. Georgen Eine neue Wohnung ist lebenswichtig

Fünfköpfige Familie muss wegen Krebserkrankung der jüngsten Tochter umziehen. Aber eine adäquate Wohnung gibt es nicht. Die Uhr tickt. Das Kleinkind macht gegenwärtig eine Chemotherapie in Freiburg. Diese dauert bis zum Monatsende.

Große Sorgen hat die fünfköpfige Familie Marazzita, die in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße wohnt. Sie muss sich aus ärztlichem Anraten eine andere Wohnung suchen. Diese Dringlichkeit resultiert aus einer lebensbedrohlichen Erkrankung der jüngsten Tochter. "Bei unserer Mirella ist die Leukämie zurückgekehrt", schilderte Vanessa Marazzita diese Woche telefonisch die Situation. Momentan wohnt sie mit ihrer Zweijährigen im Elternhaus der Kinderklinik an der Universitätsklinik Freiburg. Die Kleine muss aktuell den ersten von vier Zyklen der Chemotherapie über sich ergehen lassen. Der stationäre Aufenthalt dauert bis zum Monatsende, bis dahin sollte die Familie eine neue Wohnung gefunden haben.

Ein dem SÜDKURIER vorliegendes Schreiben des Klinikums empfiehlt uneingeschränkt einen Umzug oder eine schnellstmögliche Renovierung der Wohnung. Durch die notwendige Behandlung mit Chemotherapie sei das Immunsystem des Kleinkinds so geschwächt, dass Viren, Keime und andere in der Luft enthaltene Partikel lebensbedrohliche Begleiterkrankungen auslösen können, so lässt sich die behandelnde Oberärztin vernehmen.

Adressat ist die Deco Grundbesitz in Korb. Der Bauträger ist im gesamten süddeutschen Raum vertreten und führt in St. Georgen 50 bis 60 Wohnungen. Dietmar Demczenko, geschäftsführender Gesellschafter, bedauerte auf Nachfrage die "traurige Geschichte". Allerdings könne er der Familie in St. Georgen keine adäquate Ersatzwohnung anbieten. Allensfalls in Meßstetten besitze der Bauträger eine passende Immobilie. Das einzig mögliches Entgegenkommen sei, dass die Famiie, sobald sie eine neue Wohnung habe, ohne Kündigungsfrist ausziehen könne. Überdies werde sich Demczenko bei Partnern in der Branche für das Problem der Familie verwenden.

Einen größeren Sanierungsbedarf sieht er nicht. "Die Wohnung ist vom Grundsatz ordentlich", gab er den Eindruck wider, den er sich vom Hausmeister geholt hatte. Es sei schwer machbar, den für die kleine Patientin notwendigen Hygienestandard in einem bald 60 Jahre alten Wohnhaus zu erreichen.

Vanessa Marazzita postet derweil in diversen stätischen Facebookgruppen ihre Notlage. Bisher vergeblich. Inzwischen wäre für die Familie auch ein Umzug in eine Nachbarkommune denkbar. Die Gesundheit gehe selbstverständlich vor, obwohl sich die sieben und fünf Jahre alten Geschwister von Mirella sehr wohl fühlen in Schule und Kindergarten. Die beiden wohnen momentan, in Absprache mit den Behörden, bei der Oma in Italien.

Das sagt die Stadt

Die betroffene Famiien Maugeri-Marazzita sucht eine Vierzimmerwohnung. Die Stadt weist für diese Wohnungsgröße derzeit keinen Leerstand auf, bedauert Hans-Jörg Winterhalter, der für die Immobiien verantwortlich ist. Er empfiehlt der Famiie zunächst die Familienheim Baugenossenschaft anzusprechen. Zudem sei es unbedingt wichtig, sein Anliegen vielen Leuten publik zu machen. Denn der private Wohnungsmarkt funktioniere stark über Empfehlungen und gegenseitiges Kennen. (wur)