StGeorgen Eine Kinder-Idee auf Tournee als Theaterstück

Kreativ sind auch die Kleinen. Wenn sie Glück haben, finden sie Gehör. So wie jetzt, bei einer kleinen Theaterbühne.

St. Georgen (spr) Mit einem philosophischen Theaterstück für Kinder und Erwachsene startete das Theater im Deutschen Haus ins neue Jahr. Das Villinger Rollmopstheater gab ein Gastspiel mit der Eigenproduktion "Am Ende der Welt."

Die kleine Lilly träumt davon, als Kapitän über die Weltmeere zu schippern. Doch Lilly sitzt im Rollstuhl und muss sich auf eine bevorstehende Operation vorbereiten. So finden ihre Abenteuer auf hoher See lediglich in ihrer Fantasie statt. Ihre spannenden Abenteuer schreibt sie in ein Buch. Bis eines Tages, Tagtraum oder Realität, das Abenteuer wahr wird und Kapitän Nojus von Stepphuhn plötzlich in ihrem Kinderzimmer steht. Leider entspricht der Seefahrer so gar nicht der Vorstellung der kleinen Lilly. Er ist ein komischer, brummeliger Kauz. "Ich will zurück auf mein Schiff", meint der denn auch bockig wie ein kleiner Junge. Und Lilly will dem Wunsch schnell nachkommen. Dabei läuft etwas schief und plötzlich findet sich Lilly samt Kapitän auf dessen Schiff wieder.

Doch die beiden raufen sich zusammen und müssen so manches Abenteuer auf hoher See bestehen auf der Suche nach dem größten Schatz der Menschheit.

Die Idee zu der Geschichte hatte die damals zehnjährige Lilly Sophie Lippert, die eines der Ensemblemitglieder im Rollmopstheater ist. Theaterchef Olaf Jungmann entwickelte die Bühnenfassung und spielt auch selbst den brummeligen und auch mal laut polternden Seebären Kapitän Nojus, unter dessen rauer Schale sich ein weicher Kern verbirgt. Das wird einmal mehr deutlich, als die kleine Lilly sich ein Schlaflied wünscht, das der Kapitän unbeholfen anstimmt. Als Lilly schließlich selbst ein Schlaflied anstimmt, schlummert der raubeinige Seefahrer friedlich ein.

Seit Herbst vergangenen Jahres wurde das Stück "Am Ende der Welt" bereits mehrfach aufgeführt. Seit kurzem ist das Rollmopstheater mit dem Stück auch mobil unterwegs. Und am Ende entdeckt der kauzige Kapitän den größten Schatz der Menschheit, der sich nicht in Gold aufwiegen lässt. Es sind: Mut und Lebensfreude.