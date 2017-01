VillingenSchwenningen Ein neuer Chef im Fleck-Fleck-Häs

Jürgen Sulzmann wird für seine Verdienste mit der Landesehrennadel ausgezeichnet.

VS-Villingen (in) "Sie sind ein fester Bestandteil der Villinger Fasnet und ihre Arbeit in der Villinger Zuggesellschaft wird von allen geschätzt." Mit diesen Worten würdigte Oberbürgermeister Kubon den aus dem Amt scheidenden Jürgen Sulzmann. Jürgen Sulzmann habe nicht nur den Verein zusammengehalten, so der OB, der trotz einer Erkältung der Einladung der Fleck-Fleck gefolgt war, dieser sei auch als "Mister kleine Vereine" in die Geschichte der Villinger Fasnet eingegangen, der Chef habe den Verein diszipliniert geführt und sich auch über die Fasnet hinaus engagiert.

Sulzmann war auch dabei, als 1992 erstmals der beliebte Ball der kleinen Vereine, der seither immer am Fastnachtsamstag stattfindet, ausgeschrieben und organisiert wurde. Die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg, die er dem scheidenden Vorsitzenden im Namen von Ministerpräsident Kretschmann verlieh, sei auch als ein Zeichen der Anerkennung zu verstehen, so Kubon. Sulzmann, der 30 Jahre die Geschicke des Fasnetverein Fleck-Fleck geleitet hat, hatte an der diesjährigen Hauptversammlung sein Amt zur Verfügung gestellt und die Gemeinschaft war einstimmig seinem Vorschlag gefolgt und hatte Sebastian Käfer zu seinem Nachfolger bestimmt.

Mit einer Reihe von Personalentscheidungen, hier folgte man immer den Empfehlungen des scheidenden Vorsitzenden, sorgten die anwesenden 38 Mitglieder für weitere neue Köpfe in der Vorstandschaft des 1975 gegründeten Vereins. Dominik Mangold ist ab sofort zweiter Vorsitzender, Manuela Oesterreich-Rasing ist für die Häser zuständig und Silvia Grütering, die sich spontan gemeldet hatte, rückte als Beirätin in den Vorstand auf. Lediglich Manuel Käfer, der als Kassier für die Finanzen der Fleck-Fleck zuständig ist, macht noch einmal weiter um, die er sagte, einen möglichen Nachfolger in die Materie einweisen zu können. Für langjährige Treue zum Verein wurden durch den neuen Vorsitzenden anschließend drei Mitglieder geehrt. Christian Michl, Dietmar Merz sind seit 10 Jahren dabei, der neue zweite Vorsitzende Dominik Mangold bringt es bereits auf 12 Jahre Mitgliedschaft.