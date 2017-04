St. Georgen Ein Stück zum Thema Demenz

Schauspiels „Dementieren zwecklos" am 11. Mai im St. Georgener Theater im Deutschen Haus

St. Georgen – Im Mai startet wieder eine Serie des unterhaltsamen und inzwischen weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannten Schauspiels „Dementieren zwecklos". Am Donnerstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr ist eine Aufführung im Theater im Deutschen Haus in St. Georgen vorgesehen. In dem Stück geht es um Demenz. Was genau ist Demenz eigentlich? Und was tun mit den drei großen, unvermeidlichen Problemen, die das Leben mit sich bringt und die sich in Krankheit, Alter und Sterben ausdrücken? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Stück auf eine ganz eigene, manchmal unerwartete Art und Weise.

Uwe Spille und Britta Dumke-Martin kommen als Moderatoren einer Art Show direkt ins Gespräch mit dem Publikum. Mit Schwung, vielen Informationen und aufblitzenden ironischen Spitzen gegen manche gesellschaftliche Entwicklung. Ganz nebenbei bieten die beiden Vollblutschauspieler in Zwischenszenen als älter gewordenes Ehepaar Heinz und Irene, das gemeinsam fast 40 Jahre verbracht hat, nicht immer bequeme Antworten auf oben aufgeworfene Fragen. Sie rühren dabei zum Lachen und locken auch manche Träne hervor.

Nähere Informationen gibt es beim Gesundheitsamt des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis, Arbeitskreis Demenz, unter der Nummer 0 77 21/9 13 71 93.