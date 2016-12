St. Georgen Ein Selbstversuch im neueröffneten Hallenbad von St. Georgen

Am Kassenautomat: Ein Nachmittag im neuen Freitzeittempel: Das ist kein Geheimtipp. Was sich auf dem Parkplatz andeutet, wird vor dem neuen Kassenautomat Gewissheit. Kurz nach 14 Uhr reihen sich dort gut 15 Leute ein. Mütter und Väter mit Kindern, Senioren, Jugendliche. Sie haben außer ihren Schwimmtaschen auch Geduld dabei. Und eigentlich geht es schnell, man hilft sich gegenseitig. Eine ältere Dame tut sich mit dem Touchscreen schwer. Ein Mädchen staunt über das futuristische Licht im Ausgabefach, das den Geldauswurf ankündigt und vergisst darüber fast die Karte, die ein paar Sekunden später hinunter flattert. "Das ist selbstverklärend", sagt Schwimmmeister Bülent Dobruca, der in die Eingangshalle gekommen ist um bei Bedarf zu beraten. In den ersten Wochen fährt er mit seinem Kollegen Nico Wieczorek Doppelschichten. Mindestens um die Minusstunden aus der Bauphase abzubauen, dann werde man weitersehen. "Ich helfe ihnen mal", bietet er einem Vater mit zwei Kleinkindern an und reicht ihm die Taschen über das Drehkreuz. Kurz darauf hilft er einer Frau, die sich aus ihrer Kabine ausgesperrt hat. Ein paar Meter weiter, auf Höhe des ansprechend gestalteten Föhnbereichs, bremst er einen triefnassen Jugendlichen mit Pfützenbildung aus. Er möge sich doch bitte abtrocknen. "Klassisches Jugendverhalten", grinst der Schwimmmeister.

In den Umkleiden: Die Episode zeigt eine kleine Einschränkung des neuen Hallenbads. Der Trocken- und der Nassbereich lässt sich bei der vorgegebenen Größe der Umkleiden kaum trennen. Wer mit Straßenschuhen einen der in Gelb- bis Grüntönen gestalteten Spinde sucht, hat dieses Problem noch nicht. Dafür ein anderes. Woher nun ein Zwei-Euro-Stück nehmen? Diese Ratlosigkeit wird in der ganzen Reihe geteilt. Aber es gibt ja die Möglichkeit, sein Kleiderfach (wie auch das Wertsachenfach) mit der Eintrittskarte abzusperren. Es klappt. Aber nur bei der Spindnachbarin. Eine Tür weiter schimpft eine Rentnerin, weil sie zwei Euro Zusatzkosten wähnt. Die Münze sei nur ein Pfand erfährt sie, sie ist beruhigt und schlüpft in die Umkleidekabine. Der Autor probiert derweil mit seiner Karte weitere Spinde. Vergeblich. Am Ende hilft das klassische Wechseln. Danke dem unbekannten Badegast. Geräumig und deshalb für Elternteile mit kleinen Kindern nicht beengend sind die Umkleidekabinen. Freundliches, helles Holz, ein kleiner Spiegel und eine Ablage, die umgeklappt als Sperrriegel wirkt. Offenbar mitunter tückisch. Siehe oben. Ein begehbarer Kleiderschrank, kommt es in den Sinn. Und gerade perfekt ausgeleuchtet dank blauem Himmel über dem Glasdach.

In der Dusche: Nicht zu heiß, schnell regulierbar sind die Duschköpfe. Optisch gelungen mit den gelben Fliesen und dem grauen Boden. Ein Brillenfach fehlt. Sie muss sich den Platz teilen in einem der Fächer einer Aufbewahrungsinsel. Für Schwimmtaschen sind diese zu klein. Die bleiben an der Wand stehen.

In der Schwimmhalle: Munteres Treiben ist untertrieben an diesem Feriennachmittag. Im Nichtschwimmerbecken tummeln sich gut 120 Erwachsene und Kinder. Umfallen unmöglich. Dirk Woschny hat den Planschbetrieb im Auge. Er ist mit vier weiteren DLRG-Helfern im Einsatz. "20 Prozent mehr als an solchen Tagen früher", schätzt er. "Solche Tage", das sind halt die Weihnachtsferien, ohne Schnee. "Was sollen die Familie denn sonst machen?" Rund um das Schwimmerbecken sind die Liegen belegt. Eine Mutter füttert ihr Kind aus der Vesperdose. Die begehrten Sitzsäcke sind mit Handtüchern belegt. Auf der zweiten Ebene in der an diesem Nachmittag schattigen Ecke am Kopfende des Beckens fläzt sich eine ganze Gruppe. An der Cafeteria stehen Jugendliche an. Sonnengeflutet der Bereich um den Sprungturm. Überhaupt ist die Schwimmhalle sehr hell. Großartig ist die Panoramasicht aus den Scheiben. Und wer sich auf den Absatz an der modern isolierten Scheibe setzt, staunt. Kein kühles Windchen kühlt den Rücken, sondern Warmluft aus der Lüftung.

Im Becken: Endlich Schwimmen. Der Wasserüberlauf ist auf Höhe des Schwimmhallenbodens. Die Fenster stehen tief, die Landschaft wirkt nah. Fast könnte man meinen in einem Hotelpool zu schwimmen. Dazu das bläuliche Unterwasserlicht über dem Edelstahlboden. Schick. Doch heute gehört das Bad der Jugend. Frank Kammerer von der DLRG lässt gerade Mutige vom Dreier springen, Jungen und Mädchen schwimmen kreuz und quer. Eine abgeteilte Schwimmerbahn werde wohl erst später eingeführt, so Nico Wieczorek. Deshalb ist das Bad dieser Tage Schwimmern eher in den Randzeiten zu empfehlen. Beim Frühschwimmen vergangene Woche zählte Dobruca nicht weniger als 70 Personen. Darunter um halb sieben einen Vater mit zwei Kindern. Die haben ihn wohl aus dem Bett gezogen", lacht er. Und sein Kollege hat schon Ideen, das Frühschwimmen zu optimieren: etwa mit dezenter Beleuchtung, die sich auf die Beckenbeleuchtung beschränkt oder Radiobeschallung.

In der Warteschleife: Ein paar Kinderkrankheiten werden noch behoben. Angefangen bei der großen Uhr in der Schwimmhalle. Sie sei bestellt gewesen, aber zu groß gewesen, verriet Wieczorek. Derzeit zeigt Kindern eine kleiner Wecker an der Theke der Cafeteria die Zeit an. Beim Kassenautomat wird die Papierqualität der Ticketrolle optimiert. Und auch die automatische Umstellung auf den Abendtarif funktioniert noch nicht. Kein echtes Problem. Erwachsene lösen derzeit eben den Jugendtarif. Mängel werden gesammelt und mit dem Bauleiter besprochen, der im Januar kommt", erläutert Wieczorek.