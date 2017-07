Peterzell Ein Mann ist eine Band  Harizen rockt im Brunnendobel

Begeisterte Fans treffen sich vor dem Antikhof in Peterzell zum Konzert von Hari Frank Senn. Der Schwarzwälder Künstler aus Leidenschaft fasziniert Jung und Alt.

Im romantischen Brunnendobel vor dem alten Antikhof gab es mal wieder ein Open-Air-Konzert – zwischen spielenden Kindern und einigen Hunden. "Was denkst du über mich, bist du Freund oder Feind", sang der Komponist und Liedermacher Hari Frank Senn unter dem Künstlernamen Harizen. Seine Freude war groß, weil fast 50 Harizen-Fans rundum an den Biertischen und auf der Wiese saßen, um die temperamentvollen Rock-Songs des Künstlers zu genießen.

Nicht nur mit seiner klaren Stimme, sondern auch mit E-Gitarre, Keyboard, Harp und Sampler präsentierte er die Eigenkompositionen. "Früher habe ich meistens englisch gesungen, aber in letzter Zeit gefällt mir die deutsche Sprache besser, das ist ja meine Muttersprache", erzählte der Liedermacher. Lange habe er in der bayerischen Landeshauptstadt gelebt, nun aber sei er in seine Schwarzwald-Heimat zurückgekehrt. Die meisten Konzerte gebe er in Villingen und Umgebung, aber auch in Freiburg und München sind seine Lieder begehrt.

Die neueste Harizen-CD mit dem Song "Leider ich" setzt sich kritisch mit dem Leben und den Erwartungen der Zeitgenossen auseinander. "Meine Gedanken sind alt wie Bäume im Wald", beginnt ein Vers über die Gedankenfreiheit. Die Fans freuen sich und klatschen ihm begeistert zu.