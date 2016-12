St. Georgen Ein Märchen führt in die Gegenwart

Märchen sind nur für Kinder und haben keinen Bezug zum Heute? Von wegen sagt unsere Autorin Renate Bökenkamp.

Märchen, zumal wenn sie 200 Jahre alt sind, passen gut zur Weihnachtszeit. Die Epoche der Romantik beschert uns da "Peter Schlemihls wundersame Geschichte" des französischen Naturforschers und Dichters Adalbert Chamisso (1781-1838). Der Literaturzirkel um Hildegard Barth widmete sich diesem Märchen in der Woche vor Weihnachten bei alkoholfreiem Punsch und Gebäck, Kerzenlicht und guter Stimmung im Ökumenischen Zentrum. Dass der Teilnehmerkreis dann mit guten Vorsätzen für ein persönliches und politisches Engagement auseinander ging, war nicht zu erwarten, lag aber auf der Hand.

Der Franzose Chamisso hatte seinen Lebensmittelpunkt 1792 mit der Flucht seiner Eltern vor den Revolutionsheeren nach Süddeutschland und Berlin verloren, fühlte sich von der Gesellschaft ausgegrenzt: "In Frankreich bin ich ein Deutscher, in Deutschland ein Franzose". Und ausgegrenzt ist in seinem Märchen Peter Schlemihl, der seinen Schatten, also einen Teil seiner Persönlichkeit, dem Teufel, gegen ein Säckchen voller, sich stets erneuerndem Gold verkaufte. Doch ohne Schatten war er stigmatisiert und die Gesellschaft mied ihn. So war er zwar über die Maßen reich, lebte aber nur im Dunklen, ging dann auf Reisen und löste den Pakt mit dem Teufel, der ihm den Schatten zurückgegeben hätte gegen Schlemihls Seele. Das aber wollte dieser nicht. Er warf sein Goldsäckchen weg und widmete sich der Natur.

Die märchenhafte Handlung aber ist aktueller denn je, fanden die Literaturfreundinnen: Reichtum fördert die blinde Machtgier, Behinderte und Andersgläubige, Flüchtlinge werden diskriminiert und sinnlose Kriege geführt. Dazu erhebt eine rechtsgerichtete Bevölkerungsschicht überlaut ihre Stimme und rüttelt an den Grundfesten der Demokratie. Dem etwas entgegenzusetzen wäre das Gebot der Stunde. Aber wie? Demonstrationen gegen Gewalt und Diskriminierung finden nur in Großstädten statt. Auf dem Land nicht mehr zu schweigen, setze aber Mut, also Zivilcourage voraus. Doch schweigend dabeistehen, das wollen sie auch nicht. Nachdenklich gingen die Literaturfreundinnen auseinander.