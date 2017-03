St. Georgen Ehrenamt: Übungsleiter sind sportliche Alleskönner

Übungsleiter investieren viel Zeit und Leidenschaft in ihr Ehrenamt. Dabei kommt es durchaus vor, dass ein Trainer i30 Wochenenden für seinen Verein unterwegs ist

St. Georgen – Wenn ein Übungsleiter im sportlichen Nachwuchsbereich eines können muss, dann alles. Werner Schultheiss trainiert den Nachwuchs der Radballabteilung des Radfahrvereins Langenschiltach und ist im Training vielseitig im Einsatz. Er rollt, wirft und schießt die Bälle, gibt Tipps, Anweisungen und Hilfestellungen, tröstet, schlichtet, motiviert, zeigt Verständnis und behält nebenbei die Kinder und die Uhr im Blick. "Vom Streitschlichter bis Motivator und Tröster musst du hier alles sein", sagt Schultheiss und lacht.

Für eine eher weniger populäre Sportart sind die Radballer gut versorgt und zufrieden mit der Nachwuchssituation. "Wir können uns nicht beklagen. Wenn mehr als acht Kinder im Training sind, ist die Halle schon fast zu klein", sagt der Trainer, der gleichzeitig auch Vorstand und aktiver Spieler im Verein ist. "Da bin ich nach und nach so reingerutscht", sagt der 46-Jährige.

Die Leidenschaft für den Radballsport begleitet ihn bereits seit 30 Jahren und die möchte er an den Nachwuchs weitergeben. Um diese Leidenschaft auch in den kleinen Radballern zu wecken, ist Schultheiss allerdings im Training mächtig gefordert. "Es ist schon eine Herausforderung das Gleichgewicht zwischen Training und Spaß zu finden, gerade weil Radball nicht so einfach zu erlernen ist und eine gewisse Technik erfordert", gibt der Trainer zu. Deshalb sei es umso wichtiger, positiv an die Sache heranzugehen und die Kinder zu loben und zu motivieren. "Wenn die ersten Fortschritte kommen, finden sie eigentlich immer den Spaß an diesem Sport", sagt Schultheiss.

Die Nachwuchsspieler sind zwischen acht und zwölf Jahre alt und spielen in Zweierteams in ihren Ligen. Zu den Spielen begleitet er seine Schützlinge immer. Auch die älteren Spieler, die er trainiert. Da er nebenbei ebenfalls aktiv Radball spielt, ist er fast jedes Wochenende im Jahr unterwegs in den Hallen der Region. "Es sind meistens schon 30 bis 35 Wochenenden, die ich im Jahr für den Verein unterwegs bin", berichtet Schultheiss. Die Entfernungen halten sich derzeit noch in Grenzen. "Der Radball ist im Schwarzwald gut aufgestellt. Hier gibt es im Verhältnis zu anderen Teilen Deutschlands recht viele Vereine, so dass sich die Fahrten noch machbar sind", berichtet Schultheiss.

Im Nachwuchstraining hat Werner Schultheiss mittlerweile Unterstützung von den zwei Jugendspielern Jonathan Davidson und Lennart Baumann, die selbst seit dem Nachwuchsbereich dabei sind. "20 Jahre habe ich das Training alleine gemacht. Jetzt bin ich froh, dass ich Hilfe habe", sagt der Trainer.

Denn manchmal ist es mit Hilfestellungen und Trainingsübungen nicht getan. Fällt ein Kind aus, schwingt sich der Trainer gerne auch noch selbst auf das Rad, damit eine gerade Anzahl an Spielern auf dem Feld ist. Den Einsatz ihres Trainers wissen die Kinder sehr zu schätzen. "Werner ist ein sehr guter Trainer. Er kann viele Tricks und ich finde es toll, dass er selbst spielt", sagt der zehnjährige Silas Dold.

Hinter seinem Ehrenamt steckt für Werner Schultheiss mehr als nur ein Hobby. "Es ist irgendwann zum Leben geworden", sagt er. Als der Verein nicht mehr in der Kellermann-Halle in St. Georgen trainieren konnte und die Zukunft für die Radballer unklar war, habe er eine schwierige Zeit erlebt. Umso erfreulicher sei es, dass der Verein jetzt in der Mehrzweckhalle in Peterzell einen neuen Trainingsort gefunden habe. Sein Einsatz für den Verein zeigt sich im gut aufgestellten Nachwuchsbereich, in dem auch sein Sohn Jonas mitmischt. "Meine Leidenschaft habe ich meinem Sohn direkt weitergeben", sagt Werner Schultheiss und lacht.

Sportserie

In zehn Serienteilen stellt der SÜDKURIER verschiedene Angebote, Projekte, Menschen und Vereine aus dem sportlichen Leben von St. Georgen vor. Heute erscheint Teil acht. Die Serie soll zum Frühjahrsstart zu mehr Bewegung motivieren und Lust auf Sport machen. Die Angebote sind für jung und alt sowie topfit oder untrainiert. Neben klassischen Sportarten stehen neue und alte Fitnesstrends ebenso wie das sportliche Ehrenamt im Fokus. (lem)