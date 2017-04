St. Georgen Ehemaliger Bauunternehmer scheitert vor Gericht erneut

Ein St. Georgener konnte seine Subunternehmer nicht bezahlen – was ihm von Anfang an klar war. Jetzt bleibt es bei einer Bewährungsstrafe und diversen Arbeitsstunden.

St. Georgen/Konstanz (emv) Rund 11 500 Euro blieben der 43-jährige ehemalige Bauunternehmer M. aus St. Georgen und sein Geschäftspartner P. vor vier Jahren einem Subunternehmer aus der Slowakei schuldig. Geschäftsführer P. wurde bereits im vorigen Jahr nach Berufung und Revision wegen Betrugs zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt. Jetzt bestätige das Landgericht Konstanz nach einer Berufungsverhandlung auch die Verurteilung des 43-jährigen M. zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten. Als Auflage sind 120 Stunden gemeinnützige Arbeit abzuleisten. So hatte es auch das Amtsgericht Villingen-Schwenningen im September 2015 bestimmt.

Schon zu Beginn der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Konstanz machte die vorsitzende Richterin den Angeklagten M. jetzt darauf aufmerksam, dass der erhoffte Freispruch so gut wie unmöglich sei. Denn der gesamte angeklagte Betrug gilt nach einer Berufungsverhandlung gegen den P. und nach einer abgewiesenen Revision durch das Oberlandesgericht Karlsruhe als rechtskräftig erwiesen.

M., der ohne Anwalt erschienen war, wollte aber trotzdem eine neue Verhandlung, die seine Unschuld beweisen sollte: „Der P. ist der wahre Betrüger, der hat mich betrogen!“ Die weiteren Erörterungen zur Sache zeigten, dass nicht nur die Firmenkonstellation des 43-Jährigen auf wackeligen Beinen stand, sondern er auch eine desolate Verwaltung betrieb. Der mit 70 000 Euro verschuldete Mann ohne jede Ausbildung gründete das Bauunternehmen, kurz nachdem er im Juli 2012 den Offenbarungseid geleistet hatte. Laut Gericht wusste er, dass er die beauftragten Subunternehmer nie würde bezahlen können.

Zum Betrug, so der Oberstaatsanwalt wird so etwas nicht erst, wenn man bewusst von Anfang an vorhat, nicht zu bezahlen, sondern auch, wenn man angesichts einer so desolaten Lage Aufträge erteilt. Nachdem wegen seiner hohen Verschuldung zunächst die Mutter des M. als Geschäftsführerin eingetragen war, lief die Baufirma später auf den P. Der 43-jährigen M. selbst war für Vertragsentwürfe und andere Büroarbeiten zuständig. Auf den Baustellen war er so gut wie nie.



Erst als der P. ihm erklärt habe, dass die Polizei hinter ihm her sei, erschien er einmal persönlich mit einem Bündel Bargeld in der Tasche bei den Arbeitern des Subunternehmens. „Ich habe jedem 500 Euro gegeben“, berichtete er. Es sei aber auch richtig, dass man zuvor auf einer Baustelle in Schwenningen Arbeiter nicht bezahlt habe, weil sie schlechte Leistungen erbracht hätten. Nun erklärte ihm der Anklagevertreter, dass man in einem solchen Fall die Verträge kündigen muss, anstatt einfach nicht zu bezahlen. Dies nahm M. mit einem verständnislosen Blick zur Kenntnis.

Der verurteilte P. ist inzwischen untergetaucht. Er ist zur internationalen Fahndung ausgeschrieben, um seine Haftstrafe anzutreten.