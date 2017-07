St. Georgen EGT siedelt mit imposantem Neubau Jobs in der Bergstadt an

EGT siedelt mit imposantem Neubau Jobs in der Bergstadt an

Für 5 Millionen Euro entstehen Produktions- und Büroflächen an der Bahnhofstraße. Rund 40 EGT-Gebäudetechniker wechseln aus Triberg.

Mit einem fulminanten Firmenneubau und der Ansiedlung on 40 Mitarbeitern der Gebäudetechnik stärkt die EGT Unternehmensgruppe den Standort St. Georgen. Für eine Investitionssumme von fünf Millionen Euro soll auf dem EGT-Grundstück an der Bahnhofstraße ein mehrstöckiges multifunktionales Gebäude entstehen. Am 26. Juli steht das Vorhaben im St. Georgener Gemeinderat an, einer Unterstützung durch die Kommune darf sich die EGT schon im Vorfeld sicher sein.

Als Mieter fungieren in dem voraussichtlich Ende 2018 bezugsfertigen Gebäudekomplex die EGT-Gebäudetechnik und die Aquavilla. Dabei macht der Umzug der rund 40 Gebäudetechniker von Triberg nach St. Georgen Sinn. Der jetzige Standort als ehemaliges Wohnhaus sei eine Büronutzung nicht ideal, sagte am Freitag EGT-Pressesprecher Martin Marx.

Der Neubau, der rund 80 Arbeitsplätze beherbergen soll, wird aus einem rechteckigen Sockel und einen aufgesetzten vierstöckigen Glaskubus bestehen. Im Sockel werden Produktionsflächen der Aquavilla angesiedelt, ferner findet dort die Ausbildungswerkstatt der EGT-Gebäudetechnik Platz.

Im Erdgeschoss des auf einem begrünten Dach platzierten Kubus gibt ein Showroom die Möglichkeit, Energiethemen anschaulich zu entwickeln. Ferner sind dort Verwaltungsräume der Aquavilla untergebracht. Die beiden darüber liegenden Geschosse beherbergen die Büros der EGT-Gebäudetechnik, die Konferenzräume im Dachgeschoss sollen auch öffentlich genutzt werden.

Verwendet werden die Baumaterialien Beton – beim Sockel – sowie Holz und Glas bei der Erstellung des Bürogebäudes. Herausragend soll neben der Optik auch die Energiebilanz sein. Die Photovoltaikanlagen an den Außenwänden auf zwei Geschossen werden orange und blau eingefärbt und passen dann perfekt zu den in Richtung Bahnhofstraße ausgerichteten Logos in den Firmenfarben der beiden Mieter.