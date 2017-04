St. Georgen EBM-Papst zeichnet langjährige Mitarbeiter aus

Sie sind bis zu 45 Jahre dabei: Geschäftsführer Engelbrecht lobt Engagement und Verbundenheit der Firmenjubilare.

Im Rahmen eines festlichen Abends in der betriebseigenen Kantine ehrte EBM-Papst seine langjährigen Mitarbeiter für ihre Treue. Eingeladen waren laut einer Pressesmitteilung des Unternehmens 37 Mitarbeiter, welche im Kalenderjahr 2016 ihr 10. (25 Mitarbeiter), 25. (neun Mitarbeiter), 40. (zwei Mitarbeiter) oder 45. (ein Mitarbeiter) Firmenjubiläum gefeiert haben. EBM-Papst zeigt sich stolz auf seine Jubilare, die mit ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit einen reichen Schatz an Erfahrung in den Arbeitsalltag einbringen.

Raymond Engelbrecht, Geschäftsführer EBM-Papst St. Georgen, bedankte sich in seiner Ansprache bei den Jubilaren für ihre jahrelange Tätigkeit, ihr Engagement und ihre hohe Verbundenheit zu EBM-Papst. „Sie verkörpern die Werte des Unternehmens und haben dazu beigetragen, dass wir uns in der Vergangenheit zu einem erfolgreichen und leistungsfähigen Unternehmen entwickelt haben“, sagte er.

Auch Joachim Gwinner, Erster Landesbeamter im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Bürgermeisterstellvertreter Hansjörg Staiger und Thomas Albiez (Geschäftsführer IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg) nahmen an der Feier teil, um die berufliche Leistung der Jubilare anzuerkennen. Sie lobten den Einsatz der Firma als größten Arbeitergeber der Bergstadt. Neben den offiziellen Ehrungen sorgte Buttler Archibal für die Unterhaltung der Gäste. Er führte durchs Programm, kündigte die vorzüglichen Gänge an und zeigte durch unterhaltsame Einlagen sein Können. Sein abwechslungsreiches Programm machte den Abend kurzweilig und auf Überraschungen mussten die Gäste jederzeit gefasst sein. Die betriebseigene Kantine rundete den Abend mit einem festlichen Essen ab.

Geehrte wurde für 45 Jahre Ruth Krüger; für 40 Jahre Willi Kieninger und Klaus Jäckle; für 25 Jahre Helmut Lehmann, Bozidarka Stöckle, Lucia Theresia Flaig, Dirk Woschny, Arno Karwath-Busch, Simone Gentner, Wolfgang Wächter, Silke Neubauer und Stefan Fleig. Zehn Jahre im Unternehmen sind Magnus Schätzle, Manfred Felber, Christoph Guhl, Pino Cosco, Silvia Reiser-Ilg, Gerhard Kuhnert, Karl-Heinz Rühlow, Jochen Wernet, Lars Wössner, Simone Karwat, Saskia Sick, Bernhard Sick, Clemens Rapp, Sajra Beganovic, Bernd Steinwandel, Andreas Bauer, Dirk Hackenjos, Manfred Baur, Joachim Spott, Armand Männert, Torsten Allgaier, Denis Ivanusic, Juan Manuel Sesar Rivero, Thorsten Kieninger und Reinhard Hellweg.