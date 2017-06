St. Georgen EBM-Papst-Erweiterung bald fertig: Erste Abteilungen ziehen im August ein

Das Unternehmen bewegt an den drei Standorten, die EBM-Papst St.Georgen zugeordnet sind, Millionen. Eine Übersicht.

Millionen Euro investiert EBM-Papst in seine Standorte St. Georgen, Lauf und Herbolzheim. Alle drei gehören organisatorisch beziehungsweise rechtlich zum Standort St. Georgen. Am weitesten gediehen ist das Projekt in St. Georgen.

St. Georgen: Schon im März 2016 war der erste Bauabschnitt im Gewerbegebiet Hagenmoos eingeweiht worden. Fünf Millionen Euro wurden in eine Elektronikfertigung investiert. Im zweiten Abschnitt entsteht aktuell für 15 Millionen Euro eine Erweiterung, die der Erhöhung der Produktionskapazität für die Unternehmensbereiche Automobil- und Antriebstechnik dient und zusätzliche Flächen für Logistik und Verwaltung schafft.



Die Flächen im Hagenmoos erhöhen sich um weitere 10500 Quadratmeter. Der Innenausbau ist in vollem Gange. Derzeit sind auf der Baustelle unter anderem die Lüftungsbauer mit der Installation der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik beschäftigt. Zudem sind die Maler mit den Malerarbeiten im Haus; Bürotrennwände werden gezogen. Begonnen wird bereits mit den Außenanlagen. Im August, so Anja Nießner von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von EBM-Papst St. Georgen, sollen die ersten Bereiche in den Neubau umgezogen werden. Im September wird die offizielle Einweihung des zweiten Bauabschnitts stattfinden.

Lauf: 13 Millionen Euro werden laut einer Pressemitteilung der EBM-Papst-Gruppe am Unternehmensstandort Zeitlauf in Lauf bei Nürnberg investiert. In drei Bauphasen sollen innerhalb der nächsten zwei Jahre ein Verwaltungsgebäude sowie zwei Produktionshallen entstehen. Seit 2013 gehört der Getriebespezialist zum in Mulfingen (Baden-Württemberg) ansässigen Technologieunternehmen EBM-Papst und wird von dessen Tochterunternehmen in St. Georgen organisatorisch betreut. In Lauf entstehen Planeten-, Stirnrad- und Winkelgetriebe. Mit dem in St. Georgen verankerten Geschäftsfelds Antriebstechnik und den Getriebelösungen aus Lauf, kann EBM-Papst komplette Antriebslösungen anbieten bestehend aus Motor, Getriebe und Elektronik anbieten. Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der EBM-Papst-Gruppe, sieht in der Investition nicht nur eine räumliche Erweiterung, die aufgrund des stetigen Wachstums notwendig wurde, sondern erklärt: „Der Standort Lauf hat für uns eine hohe strategische Bedeutung im Ausbau unserer Systemkompetenz.“ Außerdem sei das Bauvorhaben ein klares Bekenntnis der langfristigen Sicherung des Standortes und seiner Beschäftigten. Der Spatenstich für das insgesamt knapp 10 000 Quadratmeter fassende Gebäude ist für Anfang Herbst geplant. Wie bei EBM-Papst üblich, werde der Neubau modern und umweltfreundlich gestaltet.

Herbolzheim: In Herbolzheim steht eine Werkserweiterung an. Es entstehen 4560 Quadratmeter Produktions- und Logistikfläche. Spatenstich ist im Juli.

Zum Standort St. Georgen gehört unter demselben rechtlichen Dach Herbolzheim. Zusammen arbeiten dort 1500 Menschen. Organisatorisch, aber nicht rechtlich, ist Lauf mit 300 Mitarbeitern angegliedert. Mit den ungarischen Werken umfasst das Netzwerk St. Georgens 3500 Mitarbeiter. St. Georgen als eine Art Teilkonzern gehört neben Mulfingen und Landshut zu den Standorten der EBM-Papst-Gruppe, die im jüngsten Geschäftsjahr mit 13000 Mitarbeitern weltweit 1,7 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. (wur)